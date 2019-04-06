粉絲剪輯8套主演電影歌曲　鄭秀文：都是我們的共同回憶！

鄭秀文（Sammi）即將於7月在紅館舉辦入行以來第10個演唱會——《#FOLLOWMi世界巡迴演唱會》，早兩日信用卡優先訂票，1小時內已經全數售罄，人氣相當火爆。

Sammi自1990年出道至今，推出了不少膾炙人口的經典金曲，當中不乏影視作品的主題曲以及插曲，令人印象深刻。

日前，Sammi在IG轉載由fans剪輯的「Sammi那些年精選電影主題曲」短片，分別有《終身美麗》（電影《瘦身男女》），《不拖不欠》（電影《百分百感覺》）、《最後一次》（電影《愛你愛到殺死你》）、《為何又是這樣錯》（電影《行運一條龍》）、《快樂不快樂》（電影《夏日麼麼茶》）、《感情線上》（電影《孤男寡女》）、《愛上一個人》（電影《我左眼見到鬼》）、《默契》（電影《百分百啱Feel》），全部都是耳熟能詳金曲，勾起網友們不少回憶。Sammi在文中寫到：「下一首的電影主題曲，應該會是……#一首首都是我們的共同回憶#時間真快啊」，為大家留下懸念之餘，也感慨光陰如梭。

片段引起大家熱烈迴響，紛紛表示「經典中的經典」、「首首都好好聽」、「啊！有點感動！」等。而王君馨（Grace）也相當激動，留言說：「Omgoshhh my favoriteeeessss」。

其實除了音樂，Sammi主演的這些電影也可謂經典，每個畫面都深印在大家的腦海裡面。當然，以上這8個片段只是Sammi眾多經典作品中的滄海一粟，好似電影《鍾無艷》、《同居蜜友》、《嫁個有錢人》、《百年好合》中的主題曲《情無獨鍾》、《醫生與我》、《玻璃鞋》、《喜歡憎你》等等，也絕對是大家的共同回憶！

熟悉香港電影的網友，相信都會記得電影《鍾無艷》中這經典的一幕。（視頻截圖）

作為百變天后，Sammi為大家帶來的不止是音樂以及影視作品，形象也千變萬化，締造多個經典。

昨日（5日），她在IG貼出曾經的經典妝容「Nike眉」，配文道：「人生中的第一次紅館演唱會,像一次對自己的大考試，那時好緊張但又充滿期待！#多謝阿zing #X空間演唱會 #廿十多年前的mi和zing #nike眉 #這個妝也算是我的經典吧」。吳雨霏（Kary）同莫文蔚（Karen）也分別在評論區作出回應「Iconic!!!」、「經典」，更有網友期待今次演唱會可以重現Nike眉，不知道到時會有怎樣的驚喜呢？

Sammi造型百變，「Nike眉」絕對是經典之一，不知道會不會再次重現呢？（IG圖片）