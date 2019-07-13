【逃犯條例】無綫為保障旗下藝人安全免被圍堵　接連取消多個活動

雖然早前香港特首林鄭月娥就修定《逃犯條例》方案召開記者，宣布修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡），不過市民因反修例而引發起的連串行動依然繼續。最近有網民就不滿無綫新聞報道疑似偏頗，於是發起了一系列針對TVB的行動，包括抵制TVB的廣告商，以及包圍TVB舉行的活動場地抗議等等。未知是否就有關事件影響，TVB至今已先後取消了多個活動，包括每年都會舉行為DSE考生打氣的活動，還有黎諾懿原定出席的「羽毛球巡迴體驗館」活動亦告取消。

黎諾懿出席的活動已被取消了。(ig@lokyilai圖片)

相信TVB此舉是為了保障旗下藝人的安全，以免被抗議的人士圍堵，所以除了自家舉辦的活動，就連旗下藝人有份出席的商場活動，都相繼宣布取消。原定鄺潔楹與陳詩欣將於今日 (13日) 下午在灣仔電腦城的活動揭幕禮擔任嘉賓，但活動前一日，主辦單位就突然通知傳媒，嘉賓將改由組合Super Girls的成員Aka和Cheronna來代替兩人。而活動公關就表示是因為鄺潔楹和陳詩欣的檔期問題未能出席。

鄺潔楹已經成為了TVB的藝人。(ig@judy.kwong圖片)

另外於明日 (14日) 陳展鵬與單文柔本來會以夫妻檔上陣出席鑽石山荷里活廣場的活動，但商場於日前 (10日) 已在其facebook專頁宣佈活動取消。據悉，原於25日有馮盈盈和何廣沛的活動，現在都已決定取消了。未知這次接連取消活動的做法會持續到何時。

陳展鵬與單文柔出席的活動亦已取消。

點擊下圖逐格睇有份被取消出席活動嘅藝人靚相：