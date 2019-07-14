【女人28】慘遭網友嘲笑燒傷經歷　Selina爆喊：我已經很堅強了

台灣女子天團S.H.E成員Selina（任家萱），9年前在上海拍戲時不慎遭爆破戲慘遭燒傷，全身估計總共達54%皮膚嚴重灼傷，儘管目前已經全面康復，但疤痕仍深深烙印在她身上。沒想到這一個經歷卻被部份網友惡意批評嘲笑指她是「燒豬」，近日她就在個人主持節目《女人28》談及此事，忍不住在鏡頭前落淚，令不少人都替她感到心痛。

Selina當年康復後招開記者會。（視覺中國）

出道多年的Selina給人形象可愛又親民的形象，深受觀眾同媒體歡迎，亦甚少負面新聞，對於這一點她自己都非常同意：「我自認為我的形象跟一切我覺得是滿正面，跟滿良好的這樣。可是我到現在還是會有人在網路的留言罵我是『燒豬』」，講到這裡她已經忍不住淚崩，嚇到在場所有人士。

Selina忌不住大喊。（《女人28》截圖）

而面對網友惡意留言，Selina直言非常難過：「好，我被燒傷過是一件事實，然後我的確也是胖得很像一隻豬。可是這兩個字其實在我剛開始受傷那時候，我是看了就會難過的，當然現在已經過了十年了，我已經很堅強了，所以我不知道為什麼我現在哭。」相信網友這一些留言已經令她留下陰影。不少粉絲見到Selina因網友而受傷亦替她感到心痛，直言這一些網友非常過份小心現眼報，網友留言：「酸民都是吃飽太閒」﹑「這種人典型的有病」﹑「怎麼會有人想攻擊這樣的女生」。沒有人願意遇上這一種殘酷意外，勇敢的Selina值得大家喜歡。

Selina大喊嚇到在埸不少人。（《女人28》截圖）

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