【多圖】Cammi謝芷蕙再曬P圖絕技嚇親網民　腰同屁股唔合比例！

現年24歲的陳冠希「舊愛」謝芷蕙 (Cammi) 由初出道時似足女版張學潤 (NelNel)，之後慢慢進化成近年的吹氣公仔外貌，無論個樣同身材都猶如再生咁，好難認得出是同一個人來。不過Cammi曾經表示自己變靚的原因之一，其實也跟P圖有關，她絕對是個P圖高手，再加上擅長擺甫士，隨時都可以變成「九頭身」加「蛇精」的混合體。Cammi於IG所post的靚相，就完美示範了她超強的P圖絕技，真係發揮得淋漓盡致。

Cammi近年個樣同吹氣公仔無異。(ig@cbbheree圖片)

呢日Cammi又於IG post了一張新相，相中的她全裸上陣，置身於疑似是浴室又或是浸溫泉的地方，從後影住她的白滑玉背，更露出了半個pat pat，手上則拿着一個小木盆來遮胸，回眸望向鏡頭，相當性感。她留言表示：「Goodnight Tokyo #Tokyo #ginza」透露自己正身在東京銀座。有粉絲同網民大讚她好性感好誘人，但亦有網民驚呼好奇怪，直言：「今次P圖P得重手咗喇。」「係咪唔記得P返細個pat pat？」「個身形好似個花樽呀。」「成個啤梨咁。」

Cammi個身材成個啤梨咁。(ig@cbbheree圖片)

相中Cammi呈現出花樽形似的身材，背部向腰部開始收窄，到pat pat位置卻變得又圓又大，可以想像是個超級豐臀，更加凸顯出她的極幼螞蟻腰，比例好誇張，好唔真實，已經超出了常人應有的正常身形比例。而相中的另一看點，就是於鏡中的倒影看到有對腳，看不出是男還是女的，未知Cammi是否跟她的富貴男友一起享受甜蜜假期，齊齊浸鴛鴦浴呢？

Cammi之前啲相嘅身形比較無咁誇張。(ig@cbbheree圖片)

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