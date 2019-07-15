【十二傳說】《幻海奇情》從未播過《四人歸西》　集體記錯好邪門

無綫新劇《十二傳說》，由蕭正楠、林夏薇主演，顧名思義，講述12個本地的詭異傳說，絕對是喜愛靈異古怪故事觀眾哪杯茶。雖然無綫劇集一直為人垢病，指內容離地又有Bug，但在靈異短劇範疇，卻頗有水準，昔年的《夜驚魂》、《奇幻潮》，堪稱本地版《世界奇妙物語》，而且很多單元內容，至今仍是港人的集體回憶，而且觀眾各自有認為最驚一集，以下再一次帶劇迷進入奇幻世界。

《十二傳說》由蕭正楠、林夏薇主演，講述都市奇怪詭異傳說。（劇照）

靈異鬼魅故事一直都有捧場客，觀眾每每是又要驚又要睇，而無綫新劇《十二傳說》，能否做到不寒而慄的效果就未知，但以往無綫確實推出過不少驚嚇短劇，包括有《奇幻潮》及更早期在《歡樂今宵》播出的《夜驚魂》，雖然只是短篇故事，但很多單元的內容都會入晒腦，《夜驚魂》最讓人記憶猶深的有《四人歸西》、《我要返嚟》、《凶車》等，最讓人意想不到是這些短篇，竟然出現了曼德拉效應，觀眾集體記錯是《幻海奇情》的內容，其實《幻》是陳欣健主持的另一個靈異短劇，而兩輯節目部分單元，曾一起推出過VCD才有這個美麗誤會。至於《奇幻潮》則有《四人再歸西》、《情比金堅》，至今睇番都仲係好驚嚇，大家不妨重溫以上的靈異短篇，絕對是最佳的消暑節目。

由鄭伊健主持的《奇幻潮》，當年睇完很多人嚇到瞓唔著。（Youtube影片截圖）

以下是《夜驚魂》驚嚇情節：

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以下是《奇幻潮》驚嚇情節：