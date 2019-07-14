【十二傳說】拍攝期間有同事跌落墳墓　林子善：之後冇做啦

林子善今天（14日）出席TVB電視劇《十二傳說》的宣傳，這次宣傳採用了特別的方式，讓劇中每一個演員出來說鬼故。這令到子善有毛管戙的應覺：「啱啱只係聽啲聲都驚，今次劇集有啲位，譬如剪接同配樂都做得好好。」

子善嚇到即刻走。（劉智源攝）

劇集雖然拍攝順利，但子善透露曾有恐怖事情發生：「我哋拍拍下有個同事跌咗落墳墓，導演明明叫佢唔好行過去，之後冇做啦嗰位同事，你問好多同事都知。（佢發乜事？）我都唔知，但我哋都知嗰個係真嘅墳墓。當時去到好遠拍攝，導演知道個邊啲墳墓唔可以行埋去，但化妝師唔知，之後就跌咗落去，我同同事傾返都覺得呢件事好奇怪。」

一眾演員大合照。（劉智源攝）

說回一些開心事情，早前子善社交網絡上公布成為爸爸，他直言很感謝老婆：「佢依家大住個肚好辛苦，成日又嘔又抖唔到氣。每個懷孕女人狀況都唔同，佢又成日瞓唔到。佢係公司話有同事隻腳臭少少就想嘔，話有個同事隻腳好臭，我就同佢講你叫佢換隻襪囉！好搞笑佢啲同事。」

子善也公布太太懷下的是女嬰，對於嬰兒是男是女，他夫婦二人也喜歡，不過子善坦言這次嬰兒性別是女生會比較好，他說：「其實生女我太太可以同佢扮靚，而我就好錫女仔，我由細到大爸爸灌輸我要錫女仔。點解女性會弱過男性呢？因為男性天生要保護女性，唔可以蝦女仔，所以我好細個已經有呢個思想。」