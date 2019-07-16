恩靜@T-ara與粉絲澳門慶祝出道10周年　苦練孫燕姿《逆光》送驚喜

韓國女團T-ara成員恩靜本月13日在澳門舉行粉絲見面會，與粉絲提早慶早10周年。當晚，恩靜不單止表演了多首歌曲，與粉絲大玩遊戲，更秘密苦練孫燕姿的《逆光》，令粉絲倍感親切，完騷後粉絲們更與恩靜擊掌和合照，留下美好回憶。

恩靜本月13日舉行粉絲見面會。（Kulture Entertainment提供）

恩靜一出場就在觀眾席驚喜現身，獻唱韓劇《我身後的陶斯》插曲《Shout to the Sky》華麗登場，與粉絲近距離接觸，為見面會揭開序幕。之後，恩靜大談近況，又與粉絲玩遊戲互動，之後恩靜又大玩抽獎，幸運兒可獲得恩靜的素描畫作，恩靜還給予全場觀眾任影相的30秒拍照時間，打破不少K-pop演出嚴禁拍照的規定。

恩靜在觀眾席驚喜現身，為見面會揭開序幕。（Kulture Entertainment提供）

恩靜給予全場觀眾任影相的30秒拍照時間，打破不少K-pop演出嚴禁拍照的規定。（Kulture Entertainment提供）

見面會尾段，恩靜大唱自己的作品《You are my star》、《DESIRE》、《GOOD BYE》，更特別獻唱孫燕姿的《逆光》，恩靜近年用心學習中文，因此發音相當標準，令觀眾非常驚喜。完騷後，恩靜還跟全場觀眾擊掌，為見面會劃下完美句號。

恩靜獻唱孫燕姿的《逆光》，發音非常標準。（Kulture Entertainment提供）

恩靜大派粉絲福利，製造美好回憶。（Kulture Entertainment提供）

恩靜澳門粉絲見面會現場圖