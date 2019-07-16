陳煒新戀情被驚爆做第三者　醫生男友開腔護花：唔會理咁多

現年45歲的陳煒 (煒哥) 自從與前夫分開離婚後，一直單身至今己有7年之久，近日終於有新戀情，她親口承認與圈外醫生男友拍拖，兩人的戀情初萌芽。煒哥的男友名叫陳國強 (Aldous) ，年約40歲，與煒哥同樣經歷過婚姻失敗，他與不少娛樂圈中人熟稔，去年6月就與黃智賢 (Ben) 以及另一位醫生合資，在中環開設醫學美容中心，開張當日煒哥亦有畀面到場撐好友Ben，有指她與Aldous可能是於當日經Ben介紹下認識。煒哥與男友早前就孖住到峇里參加醫學研討會，相當sweet。

煒哥終於有新戀情。(IG@alicechanwai圖片)

正當外界紛紛恭喜和祝福煒哥再次蜜運之際，今日就有報道驚爆煒哥疑似做第三者。有人向傳媒爆料指Aldous其實並未離婚，還育有兩名女兒，煒哥被罵是第三者破壞人家庭。不過Aldous已回覆了傳媒澄清有關指控，透露自己與前妻一年前已離婚，他與煒哥開始拍拖時已辦理好離婚手續，回復單身，兩名女兒則與前妻共同撫養，自己主力負責經濟上的照顧。他又謂不擔心負面報道會令煒哥不開心：「唔會理咁多。」亦不會影響到他們。煒哥則表示男友已經回應了，她並沒有補充。

煒哥獲男友開腔護花。(IG@alicechanwai圖片)

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