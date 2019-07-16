Brooklyn連基本攝影知識都冇　被同事嘲諷：幸好還未有人叫他沖茶

作為星二代，自細就受到各界關注，頂着這個光環必定有很多不錯的機會，但壓力相對地大，要加倍努力才獲得大眾的認同。就好似萬人迷碧咸的大仔Brooklyn Beckham，近日被知名攝影師Rankin看中，主動邀請他到自己的攝影工作室實習，當大家都以為他不是靠父幹之際，日前就爆出Brooklyn竟然連基本的攝影技術都沒有，更被同事批評名大過實！

作為萬人迷的兒子，必定承受很大壓力。（IG圖片/@brooklynbeckham）

現年20歲的Brooklyn幾年前已經醉心於攝影，除了推出過個人攝影集《What I See》，更為知名時裝品牌及雜誌掌鏡。綜合外國傳媒報道，Brooklyn於2017年入讀紐約Parsons School of Design的攝影課程，但只讀了1年就退學了。據知，攝影師Rankin在偶然的機會下被Brooklyn所拍下的照片吸引着，有攝影工作室的同事向傳媒透露，大家都對修讀過攝影課程的Brooklyn寄予厚望，很可惜他竟然連基本打燈及設置相機位置都不懂，更嘲諷他最擅長就是按下相機的按鈕，亦有人直言：「幸好還未有人叫他沖茶，這已經變成了一個笑話。」

Brooklyn於2017年推出的攝影集評語好壞參半。（網上圖片）

雖然同事們都知道Brooklyn的作品和技術都需要調整，亦明白他沒有能力獨自應付一個大Project，卻沒有想過他連基本最簡單的攝影工作都做不到，這令Brooklyn的上司都非常困擾及失望，因為要重新教他所有的攝影知識。不過有人都感受到Brooklyn知道自己的不足，並嘗試以自己的熱誠來彌補。另外，不少網民看到報道都紛紛在網上留言表示Brooklyn所拍下的照片毫無技術可言，還離攝影師有很大的差距，頂多只能是攝影KOL而已。