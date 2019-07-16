【後生仔傾吓偈】麥明詩私補每小時$1000：補咩都得總之俾錢就得

麥明詩做私補已經係2011年嘅事，咁識賺錢，難怪買樓都可以一口氣掃3個單位。（影片截圖）

最新一集《後生仔傾吓偈》以補習題，節目一開首，馮盈盈重提麥明詩讀大學時，兼職做私人補習老師，1小時收費1000元，雖然係舊聞，但一眾後生仔聽到都好大反應，仲問到底補啲咩要收呢個價，麥明詩就話：「我個履歷寫咗，你鍾意叫我補咩都得，總之比錢就得。」聽到呢個offer，相信唔少家長都會心動，不過如今麥明詩身份已經唔同，就連自己都笑言「聽講港姐時薪再貴啲」，所以結論就係「我又良心過意唔去（收咁貴）， 所以就金盆洗手。」

FYY同麥明詩原來都先後幫襯過同一補習天王。(影片截圖)

女拔出身嘅麥明詩，當年會考獲取十優成績，雖然佢話都有幫襯補習天王，但強調完全唔係為咗「tip題」:「因為我最弱真係中文，同埋中英文真係唔係靠補習，係靠由細到大浸淫同寫文。」擺明話自己天資聰穎，其後麥明詩又透露當年曾經係中文科補習天王蕭源嘅學生。「佢係純粹幾好笑，同埋佢好無聊，成日將自己個名隱藏喺範文。」其後眾人討論點解需要補習，有後生仔認為「學校搞得掂，根本無人需要出去補習，雖然唔係話學校老師廢……」，並分析指出有學校只係注意考試成績，但亦有學校較為注重傳授智識，而補習社純粹係應試技巧，但對於後生仔嘅言論，麥明詩就似乎唔多認同，仲問點解要講得咁婉轉，並直指「我覺得直情係廢」，到底係香港教育制度，定係老師的問題令麥明詩有咁嘅結論呢？怕且只有佢本身先知。