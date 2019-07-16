【對不起標籤你II】強尼化身南亞人士搵工　識中文外仲有特別要求

ViuTV綜藝節目《對不起 標籤你II》由火火和強尼主持，跟上季一樣，以輕鬆手法，帶出一個訊息︰好人﹑壞人「冇樣睇」，為被標籤的不同人們提供平台，讓大家認識他們更多，帶出他們也是與常人無異。昨晚（15日）是第一集出街，以在香港居住的南亞人為主題。

節目邀請了4位「金魚」，和三位Tagger（藝人）猜猜哪位「金魚」才是目標人物。（電視截圖）

其實有不少在香港出生與長大的南亞人雖然有一口流行的廣東話，但也面對不同的問題，當中他們討論過求職的難題，而強尼也親身上陣做社會實驗，化妝打扮為一個南亞人，非常神似，然後到一間茶餐廳walk-in查詢應徵做「樓面」的詳情。第一句，老闆就問他「你識做咩？」，然後就問他「你識睇中文？」即場考他的中文能力。

強尼指他這個妝都化了3小時。（電視截圖）

不過老闆還提出兩個要求，一個是要有禮貌。至於另一個要求就非常特別，嘉賓就猜會否是壓他價，要求調低酬金價錢，那究竟答案是什麼呢？原來老闆指他手毛很多，要求他把手毛剃去，或者穿長袖衫，想看起來「乾淨」點，怕客人不喜歡，不過就指鬍子就不用剃掉，最後面試也順利過關。不過，看來他們要求職也面對一些難題和要求呢。

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