細數圈中偶像娶粉絲女友　台灣天王寵妻令人稱羨

由粉絲變成戀人再演變成夫妻，這一回事看似只是一場夢而已，根本就無可能發生。但其實現實生活中的確有這一回事發生，而這一種關係亦令不少人羨慕。最近就好似有52歲的林立洋（林利）娶死忠粉絲女友Erin，近日二人在香港正式簽字結婚成為夫妻。

而除了他們之外，圈中有幾對粉絲偶像夫妻同樣地令人稱羨，但其中有一對似乎令人大為反感，皆因男的有家室而同粉絲相戀，該粉絲更願接受一段無名無份的愛跟隨對方，被冠上「小三」之名，這一段婚姻完全不為人所感動。

林利覓得第二春，近日已正式同女友簽字。（林利微博圖片）

王力宏

現年43歲的天王王力宏在2013年時突然宣佈已結婚震驚所有人，其後其太太李靚蕾遭起底，原來才發現她就是他早年被影到約會的女子，當時他對外介紹李靚蕾其實是他的粉絲。

據指這一段關係是透過家人介紹的，而他們亦經過多年戀愛之後，最終就在2013年選擇在美國登記結婚，李靚蕾正式由粉絲升級為王太太。而他們婚後相當幸福，分別在2014同2016年誕下兩名女兒王嘉莉同王嘉娜，之後事隔兩年在2018年再誕下兒子王嘉耀，兒女成群相當美滿，而這一段婚姻亦令人稱羨。

王力宏娶粉絲李靚蕾，一家五口相當幸福。（視覺中國）

林志穎

有「人生勝利組」之稱的林志穎當年一出道憑其俊秀外表吸引不少女性粉絲，而他現在的太太陳若儀原來不講不知當年都是他的粉絲，意想不到的是他們就在一場活動中認識從而交往，粉絲正式成為偶像戀人。

在戀愛期間陳若儀只是默默地做林志穎背後的女人，鮮少出現在鏡頭前。就在2009年的時候他們共同擁有結晶品，在美國誕下長子Kimi，而原本要舉行婚禮的他們最終因為遇上男方父親去世而暫緩婚事。當林志穎守孝三年完畢之後，他們最終在2010年正式註冊結婚，2013就在泰國布吉島補辦婚禮，完成了暫緩多時的婚禮。一直幸福美滿的他們更在2015年又迎來他們的愛情結晶品，陳若儀為他誕下雙胞胎兒子，一家五口非常幸福快樂，而陳若儀的婚姻亦令人羨慕不已。

林志穎娶粉絲陳若儀。（視覺中國）

周杰倫

台灣天王周杰倫在2015年分別在英國﹑台北﹑澳洲三地迎娶粉絲昆凌，為對方舉行一個盛大的童話式婚禮，令昆凌開心到不得了，同時正式成為「天王嫂」的她令人甚是羨慕。

據指自認是周杰倫粉絲的她，在周杰倫有份投資的服裝店打工，然而周杰倫會不時來店，就在這個時候吸引到周杰倫注意，二人繼而投入愛河啦！而在婚後的他們仍然恩愛，周杰倫不時帶昆凌去旅行，同時有空時就陪她工作，就好似在今年的《康城影展》中他就默默在紅地氈上支持太太，這一個舉動感動不少人。婚後不到一年昆凌更為周杰倫誕下長女小周周（Hathaway），不到三年又在2017年誕下長子Jaylen Romeo，兒女成雙湊成一個「好」字，一家四口幸福模樣令人羨慕。

周杰倫將寵愛成昆凌公主令人羨慕不己。（微博圖片）

劉德華

「男神」劉德華一向都是不少男女老少的粉絲，而他的太太朱麗倩更是視他為偶像之人，曾揚言找男朋友就要找劉德華這一類型。沒想到多年之後夢想成真，在2008年二人被媒體證實在拉斯維加斯已註冊結婚，朱麗倩正式成為「天王嫂」。

雖然已成為「天王嫂」，但朱麗倩仍然保持低調一直做劉德華背後的女人，在身後支持他照顧他。而婚後三年多後，他們亦迎來愛情結晶品，2011年她為天王誕下長女劉向蕙，一家三口非常幸福。雖然二人鮮少齊齊出席公開活動，但只要劉德華開大型演唱會，她就一定現身支持，就好似去年他舉辦紅館演唱會，太太就帶同女兒現身支持，這位「天王嫂」的低調作風仍引來大家稱羨。

朱麗倩一直成為天王背後女人多年，最終在2008年正式成為劉太太。（視覺中國）

+ 2

譚詠麟

「樂壇校長」譚詠麟在1981年時同美容顧問女友楊潔薇（莎莉）結婚，可是婚後的他們一直無所出。而多年後他就被踢爆身邊出現一位秘密情人叫朱詠婷。據指該女子是他的忠實粉絲，在一次歌迷聚會上他們就巧遇認識從而發展。

多年來譚詠麟同朱詠婷打得火熱，最終在1996年朱詠婷就為他誕下兒子譚曉風，而她不時在身邊陪伴譚詠麟。雖然譚詠麟少提及朱詠婷同兒子，但就在兩年前他大方地在社交網站上貼遠赴英國慶祝兒子大學畢業，雖然沒有展示兒子正面照，但他這個舉動是少之又少，可見他對他們母子二人有幾寵愛。