網民指梅姐見到今日嘅譚詠麟一定失望　何韻詩：我相信佢無期望過

日前，立法會議員何君堯在金鐘添馬公園發起支持警察執法的集會，多名藝人站台支持，其中包括有校長之稱的譚詠麟，他在台上說：「警察哥哥，你哋辛苦晒。我唔識用粗口講，但係我可以用我哋言語表達，就係，如果再咁落去，香港係冇得救。因為執法人員咁樣俾人攻擊，全世界都未見過。如果大家去過世界各地，睇睇其他國家嘅暴動，係真真正正示威嗰啲俾人扑頭。嗰啲唔好再講，太血腥啦。只能夠講一樣嘢，希望我哋家和萬事興，好冇？我哋繼續支持警察！再咁搞落去呢，冇人可以管治到香港，唯有請一個人出嚟，我話嘅！就係叮噹，同埋大雄，攞個法寶袋出嚟，唯有係咁㗎啫。」

譚詠麟、鍾鎮濤冒雨出席集會，兼上台發言。（影片截圖）

譚詠麟站台發言後，立即在網上出現不少討論聲音，明哥黃耀明在接受傳媒訪問時更直言譚詠麟口中的「不想談政治」是自欺欺人：「不想談政治？當你踏進這個公園，踏上這個舞台就已經非常政治，何況你不談政治，政治會找上門，所以不要掩耳盜鈴，自欺欺人。」這段明哥的說話在何韻詩的facebook上被引用，而阿詩亦接棒說下去：「明仔好嘢！！老實講，我其實一直都對所謂「同行」所謂「前輩」比較忍讓，始終都叫做同一個界別，就算點俾記者問，點嬲都好，都盡量唔想點名批評。但原來荒謬只會更荒謬，墮落原來可以如此沒有盡頭，唔可以出聲支持嘅，有苦衷嘅，算，我可以諒解。但要走上台聲援再向弱者踩多幾腳嘅呢啲，絕對不能容忍。一個二個雙重標準，什麼「不談政治」？當年無利益衝突就高調支持北京學生，去跑馬地表現悲壯；過咗三十年時勢唔同喇，而家你地自己屋企有事啊，要你地支持學生就懶高尚「不談政治」，極權要你地低頭就乖乖站台？一知半解、睇咗幾條片就覺得掌握真相嘅人，你地無資格批評我地嘅年輕人。你地催眠到自己，都說服唔到真正嘅香港人。」

何韻詩於Facebook力撐明哥黃耀明。（Facebook＠何韻詩）

何韻詩在點名批評前輩，意猶未盡，繼續在facebook出文：「不如趁三十週年，搵人搞個「2019民主歌聲獻中華」啦，不過要加返個「媚」字，話唔定可以99.9%full cast完美重演，正啊！#獻媚獻上腦 #明仔死心啦一定無你份啊」不少粉絲讚好兼留言，有網民指：「梅姐見到今日嘅麟伯，一定好失望」而作為梅姐梅艷芳的徒女，阿詩回覆該留言指：「我相信佢無期望過。」

何韻詩直指相信梅姐冇對譚詠麟有期望。（facebook＠何韻詩）

其後，亦有一位網民留言指：「梅姐如果在，一定對住Alan Tam（編按：譚詠麟）講：耻與為伍！」這個留言下，再有網民留言說：「anita（編按：梅姐英文名）當年養果三隻狗無改錯名」相信讀者們未必知道梅姐當年三隻狗的名字，她而自己的好友為心愛的狗狗命名，分別是：Eric、倫伯和阿叻。阿詩亦有回覆此留言：「直情係先知」

何韻詩為自己侮辱了狗而道歉。（facebook＠何韻詩）