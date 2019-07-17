【書展2019】Rose Ma再出寫真集求突破　挑戰同性題材靠飲酒入戲

電競女神Rose Ma（馬俊怡）繼去年推出寫真大賣後，今年再接再厲。今天（17日）她出席「香港書展2019」舉辦簽名會，既答謝粉絲，亦為新寫真造勢。Rose Ma直言今次簽名絕對不會「留手」：「我今日會簽到8點先走，因為我都想等埋啲收工嘅粉絲趕過嚟先走。我好怕今日會簽到手軟，不過有得簽就好。」

為了這本寫真集需要凸顯她身型線條美，Rose Ma用了半年時間在健身房不停做運動。（陳志嵐攝）

再出寫真為挑戰自己 大玩She She題材

談到第二次推出寫真集，Rose Ma承認今次目的是想挑戰自己，因為覺得內容會很大膽。所以這次她在寫真集內容中挑戰了同性之戀主題：「兩個女仔喺床上纏綿，我相信香港寫真都未有過呢個主題。其實諗返起拍嘅時候好尷尬，但好彩語言不通，再加上之後飲咗少少酒就拍得OK。」

Rose Ma堅持拍攝寫真集是三點不露，如果是背部全裸是可以接受。（陳志嵐攝）

身為電競女神，但這兩年也進攻書展出寫真，難免會被歸類是𡃁模，Rose Ma笑言沒有所謂：「其實𡃁模只不過係一個簡稱，大家都係模特兒咁解，我唔會覺得特別貶義。」

Rose Ma今天衣著也黑色吊帶裙，完全不算是性感，她解釋其實性感不一定是要露事業性。（陳志嵐攝）

另外Rose Ma的寫真比起同場的𡃁模寫真較昂貴，她笑言這個價錢是物超所值：「對我嚟講我本寫真賣$248，比起同場嘅係貴，但我書入面內容豐富，紙質都係好。」