【書展2019】寫真女模落場硬銷　真面目示眾邊位先係真女神 ?

一年一度書展今日（17日）在會展開幕，正值暑假，吸引不少市民一家大小一同前來選購書籍之外，當中最受各位男士注目的就必定是𡃁模之間的寫真大混戰，本年度第一天的陣容就不容小覷！有初代𡃁模鄧洢玲、當了媽媽身材依舊火辣的孫慧雪、減肥攻略的崔碧珈、電競女神Rose Ma、台灣「三上悠亞」黃語辰、馬來西亞甜美代表張安琪、新人代表楊卓欣及張若錡，《香港01》記者帶大家一文睇晒八大女神！

書展寫真戰！（陳志嵐攝）

黃語辰

有台灣「三上悠亞」之稱的黃語辰是日穿白色低胸連身裙出席書展活動，上圍豐滿十分引人注目。對於台灣「三上悠亞」這個稱號，她就覺得有點意外：「我覺得沒想到大家會覺得我這麼性感，自己並不是那麼受男生歡迎，有點意外。」

鄧洢玲

鄧洢玲（阿旦）是香港的初代𡃁模，時隔多年再出寫真，身材依然婀娜多姿。阿旦說初衷其實只是為了影靚相，展示自己美麗的一面，又希望以後可以到外國不同的美景拍寫真。

孫慧雪

孫慧雪（雪雪）是日穿白紗短裙出席書展，波點Lace不失甜美，升級當人母以後身材並無走樣，但她今日就收起性感，僅露出長腿示人。雪雪又稱老公並不介意她以性感示人，皆因自己會拿捏分寸。

楊卓欣

楊卓欣（Cherry）第一次出寫真集，今日穿著學生運動服登場，稱不上特別性感，但是為今天最特別，這套服裝也是寫真中的服裝之一。之前亦穿過空姐服去答謝粉絲，她說希望把寫真裡的服裝都展示一遍。

Rose Ma

電競女神Rose Ma去年出寫真大賣，今年希望再接再厲，今天穿上黑色Lace迷你短裙出席書展，大晒美腿，紥上髻更顯甜美。她是次的寫真集加入同性戀元素，拍得甚是唯美。

張安琪

張安琪（Angela）是馬來西亞甜美女神，是日她為了配合自己的形象，亦穿上粉紅色吊帶連身裙，加上甜美的笑容，果然名副其實。甜美女神的寫真封面是背部全裸，看來還是要用性感吸引視線。

崔碧珈

崔碧珈（Anita）是日穿上白色DeepV吊帶連身裙出席書展，展示傲人上圍。本年度的寫真不單可以欣賞到崔碧珈的曼妙身材，還有一半是文字，和大眾分享2周減15磅的餐單，而她本人認為寫字的部分比較難。

張若錡

張若錡（Angus）為新人，以寫真集《錡遇》踏入娛樂圈，她是日穿著DeepV白色上衣加上迷你短裙，豐滿上圍、小蠻腰、長腿皆一覽無遺，是為今天最性感，新人還是會比較大膽去展示自己。

Lilian Kan（簡幗儀）

Lilian Kan今人以一襲藍色連身裙示人！