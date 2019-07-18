【專訪】簡淑兒唔學前隊友北上發展　全因一個原因覺得羞愧！

娛樂圈一個很現實的圈子，尤其當一個藝人，沒機會做宣傳，沒機會做訪問，很自然會被觀眾遺忘。「仙氣女神」簡淑兒（Jessica）去年底因經理人公司合約問題，即時被TVB掟入雪櫃！不過，這個惡夢很快就結束，Jessica早前就帶住有份演出的新劇《好日子》，宣布正式簽約TVB做親生女。 服裝贊助：tout a coup 攝影：葉志明

「其實大家一直以嚟都見到我嘅發展都係比較拍劇多，自己都想建立返一個演員嘅形象，咁之前都有經理人公司傾過，最尾都覺得如果幫到自己事業嚟講都係簽TVB會適合啲。」的確，Jessica自在《愛．回家之八時入席》出演Elsa後彈起，被一眾網民捧為新一代女神。她更先後出演《迷》、《平安谷之詭谷傳說》、《大帥哥》和《救妻同學會》等等，演技備受關注！

Jessica在劇中飾演村長李國麟的女兒珈珈。

今次角色一改以往的清純形象，比較粗魯！

未有計劃加入星夢 Jessica暫停歌唱事業

至於有傳曾是歌唱組合「少女標本」成員的她，有望加入星夢，做吳若希和菊梓喬的師妹一事，她就否認：「暫時會做演員多啲，其實之前出歌都係一年出一首，冇keep住訓練，所以而家唱歌我都係會驚，對住鏡頭我都會有啲怯，做演員嚟講自己會自在啲，我淨係演好自己個角色，我係好享受，所以而家嚟講我想將個重心放返去演戲。唱歌就真係出嚟做活動，暫時就未必會出歌。」

Jesscia會暫停自己的歌唱事業！（葉志明攝）

少女標本目前各散東西！（Facebook/@girlssample）

出過3首歌！（IG圖片/@kan_jessica）

不羨慕前成員許雅婷北上 Jessica望專注香港市場

講到「少女標本」，前成員袁紫僑（CoCo）和許雅婷（Kabby）早已轉戰內地發展，而Kabby更憑《倚天屠龍記2019》飾演「小昭」爆紅，劇接劇拍唔停！問到會否羨慕她們，Jessica講道：「有啲羞愧，我係有上過去interview，有見過一、兩個導演，但係佢哋都係話需要啲國語好標準嘅演員，咁我係一個講廣東話都未係好標準，就唔係好適合內地個市場囉，暫時嚟講，想專注返香港先，覺得自己喺呢度入行，自己入去個地方都未做得好，我憑咩去第二度發展呢？咁我想喺香港做好咗自己，等啲人識得簡淑兒先，咁先再去第二度發展。」

許雅婷符合金庸在書中對小昭的形容「雙目湛湛有神，修眉端鼻，頰邊微現梨渦，直是秀美無倫，只是年紀幼小，身材尚未長成，雖然容色絕麗，卻掩不住容顏中的稚氣」。

Jessica專注香港市場！（IG圖片/@kan_jessica）

每年必被翻舊帳 Jesscia笑稱一失足成千古恨！

每年暑假，港姐競選必定成為全城熱話！而曾在2012年美國回流選港姐的Jessica，每年又會被翻出當時的「出事」的相片，被指整容。為澄清謠言，雖然多次為自己發聲，但都無濟於事：「我而家睇透咗，當呢個係一個讚美，因為監製見到我會問點解你越嚟越後生，但佢係冇近睇我啲魚尾紋同眼紋，係好勁㗎！咁自己都已經睇化咗，要講嘅都講咗，要做嘅都做晒。而家唯有唔好太過在意，當係普通新聞。（一失足成千古恨？）係呀，所以真係唔好影啲醜影嘅相。（會唔會畀啲警惕啲準港姐？）冇得警惕，好多嘢唔係你自己控制得到，你唔知㗎嘛，影嘅時候唔知出嚟係咁嘅樣。同埋要挑嘅話，點都會挑到啲唔靚嘅相，冇可能影10張相10張都靚，可能要係李嘉欣。」

就係呢張相出事！（資料圖片）

放大嚟睇，又真係有啲明顯！（葉志明攝）

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愛情路上遇挫折 Jessica坦言不再相信承諾

有人講過「每段愛情，都是劫後餘生」，Jessica亦承認對愛情已死心：「而家嘅我已經唔信拍拖，已經唔相信承諾呢樣嘢，因為好多都係隨口講吓就算，一齊又係散，做咩要咁辛苦，分開又咁傷心，所以唔好特別去追求，緣份要嚟就嚟，冇嘅話，逼就會分開，仲痛。（點解咁講？）之後個男朋友一開始又話接受到我做呢行，但之後又介意，變咗好辛苦。（介意啲咩？）介意好多時間做緊嘢聽唔到電話，佢就會懷疑，可能（拍攝）有啲親密拖吓手攬吓，又會呷醋，其實你咁樣即係逼緊我揀，好難受囉個感覺。嚟緊就希望……你真係接受得到先大家一齊了解大家。」

女神愛情路上都不一定順利！（葉志明攝）

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