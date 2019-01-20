想再拍TVB劇但被勒令封口？　簡淑兒：2019係未知嘅一年

簡淑兒 （Jessica）今日（20日）出席慈善活動時大談自己讀書時期的義工經歷。「我由中學開始就有做義工，最記得讀大學時有一次個對象係一位反叛青年嘅大姐姐。雖然社工同我反映佢依然有偷走甚至打交，但我了解到好難用半年時間改變一個人累積以黎嘅生活習慣，畢竟有啲野唔係一朝一夕可以改變到。有時唔洗話一定要改變世界，只要幫到人少少可能已經係好大進步。」Jessica果然是兼具外在美和內在美的女神，又呼籲身邊朋友多多參與慈善。

Jessica充滿愛心，由中學開始已培養定期做義工的習慣，更明言想找幾個閨蜜一起定期做義工。(陳順禎攝)

早前Jessica憑《大帥哥》「娸娸」一角人氣急升，如果有機會拍續集，Jessica二話不說即刻答應：「緊係會拍啦！因為我一直都係Dicky (張衛健) 嘅粉絲，我拍完套戲先敢問佢合照！以前細細個睇佢做戲，而家有得一齊同佢做戲感覺好神奇。」又大讚同劇拍檔洪永城：「佢好似我大哥哥咁，但其實佢現實中好小朋友，一roll機又即刻變返好認真。」

Jessica所屬公司和TVB貌似有糾紛，導致Jessica變「周秀娜第二」，參演劇集都無份宣傳。(陳順禎攝)

另外之前有網民指出Jessica有份參演的兩套劇《大帥哥》和《救妻同學會》都沒有Jessica宣傳份，懷疑Jessica所屬公司與TVB發生糾紛。Jessica提到未來工作時亦答得小心翼翼：「嚟緊呢一年我會用『未知』去形容，可能工作上會有啲變化。有好多野都未定。」有口難言，莫非被公司下了封口令？