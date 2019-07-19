110kg姜鎬童其實不是肥仔？　T-Shirt下藏倒三角肌肉身材

提到韓國金牌主持人之一的姜鎬童，都不難令觀眾想起他重量級的身形。除了「大份」是他的標誌之一外，姜鎬童憑着一口特別的方言，以及在鏡頭前不做作的撒嬌，與劉在錫並坐國民主持的位置。近日韓國網絡上，再次因一張姜鎬童的腹肌照而引起了熱話，原來他並不是肥仔一名？

姜鎬童(又名姜虎東)今年4月在節目《大逃出2》中，曾公開自己的身高體重，分別為183厘米及110公斤，單看數字就知份量十足。加上姜鎬童有着一張肉肉的臉，相信不少觀眾都以為他是肥仔一名。可是最近有網民翻炒一張2017年姜鎬童的舊照，照片中在泳池旁邊的他穿着一條三角泳褲，可以見到明顯的腹肌，驚訝不少網民。因此不少網民翻出更多姜鎬童的身材照，可見他前腹及後背都佈滿肌肉，是名副其實擁有倒三角身形的「大隻仔」。

姜鎬童甚至不時為了節目效果，被與「豬」拉上關係。（Naver）

網上流傳一張2017年的照片，沒想到姜鎬童原來擁有6舊腹肌！（Naver）

姜鎬童肌肉身材逐格睇：

+ 6 + 5 + 4

姜鎬童進入娛樂圈前，高中畢業後曾是一名摔跤選手。他的選手人生中，共獲得7次「白頭壯士」及5次「天下壯士」的稱號，至今仍是最年輕「天下壯士」的紀錄保持者。不少觀眾大讚姜鎬童，即使運動員生涯結束，仍保持着健碩的好身材。雖然姜鎬童曾於2011爆出逃稅醜聞，演藝事業一度受挫，但他近年憑着《認識的哥哥》及《新西遊記》等人氣節目而人氣再次急升，獲得韓國及亞洲等地的觀眾喜愛。

姜鎬童偷偷藏起一身肌肉，真的令觀眾非常驚喜。（《認識的哥哥》劇照）