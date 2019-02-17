Red Velvet Irene慘被姜鎬童畫花面　大膽即場卸妝曬零屈辱素顏

韓國女團Red Velvet隊長Irene出道前，就是著名的「大邱臉讚」（因外貌漂亮而有名的人）。雖然2014年時，她以偶像的23歲高齡出道，可是童顏的Irene拍埋隊員旁邊，完全一點也不顯老。近日Irene在節目《俘獲芳心頻道》上，在鏡頭前大膽卸妝，她的素顏又再一次震撼粉絲眼球。

日前播出的《俘獲芳心頻道》中，主持人姜鎬童去到SM娛樂大樓，與Irene進行擲紙杯對決。在對決中輸了的Irene，需要被姜鎬童用墨水畫臉，因此讓她首先在節目中公開素顏。影片中可見，Irene用洗面膏洗去全面的墨水，抬頭一刻就像廣告主人公一樣。而她毫無挑剔的素顏再一次震撼粉絲，不得大讚Irene天生麗質的好皮膚和五官。

姜鎬童毫不留情在Irene臉上畫畫，粉絲又認得出偶像本人嗎？（影片截圖）

Irene天生麗質，當然敢大方在節目上公開素顏。（影片截圖）

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除了舞台上的華麗濃妝外，Irene私下多數以淡妝見人，有時她更會配搭眼鏡現身機場。可是沒想到卸妝後的Irene，仙氣不減之餘，更幾乎與有化妝的她沒有大差別，果然對得住「大邱美女」的名字。近日Irene接手IU已連續代言4年的燒酒品牌真露代言，向來韓國酒類品牌只會邀請大熱女明星做化言人，所以Irene接手證明她不容忽視的人氣。

Irene近日成為國民燒酒的代言人，海報簡直淨化大家的眼球。（網上圖片）

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