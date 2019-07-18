唐貝詩再踏台板　幸遇影后葉童感壓力：越要驚就越要做

唐貝詩（Lydia）今日（18/7）現身荃灣出席香港著名本地品牌萬希泉「Be Playful 系列陀飛輪腕錶」發佈會，對於好友沈慧林先生（萬希泉創辦人及總裁），能與香港名設計師許夏林創作的B.Duck合作，創出時尚新穎腕錶讚不絕口：「一向B.Duck喺香港人心目中深受歡迎，能夠將B.Duck呢個元素放入陀飛輪腕錶內，簡直係難以置信，真係一個好大嘅驚喜。」

Lydia今日出席《B.Duck x 萬希泉「Be Playful 系列陀飛輪腕錶」發佈會。（葉志明攝）

此外，Lydia透露10月份將會再次踏上台板演舞台劇《死人的手機》：「今次好榮幸可以同影后葉童姐姐同台演出，同佢做對手戲自己一定會感到好大壓力，但我知佢好好人，對我哋啲後輩好照顧，咁所以真係好期待同佢演戲，其實宜家嘅心情好興奮又好緊張，唔知點解總覺得拍戲會俾到我安全感多啲，但我常同自己講越要驚我就越要做。」

Lydia表示腕錶除了可以睇時間之外，還可以配襯不同服裝，帝造出優雅時尚造型。（葉志明攝）

Lydia續說：「今次呢個角色對我嚟講都好大挑戰，講我係一個販賣人體器官嘅人，咁所以係演技上要演得比較有陰暗面，先可以透徹出角色嘅特點，咁所以我會參考不同驚栗電影題材，揣摩當中角色嘅演技。」