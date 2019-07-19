【棒棒堂】牙膏消失十年重返螢光幕　失婚成單親爸靠直播維生

台灣綜藝節目《我愛黑澀會》﹑《模范棒棒堂》是許多80﹑90後都會追睇的節目。雖然該節目已經停播多年，但當中的美女﹑弟弟有許多大家仍然會記得。就好似近日《棒棒堂》的第三代成員牙膏（謝東裕），多年後重新出現在螢光幕前，出席由利菁主持的節目《麻辣天后傳》大談過去風光事跡，原來目前的他靠直播維生，並且同老婆離婚多年是單親爸爸一名，照顧兩位兒子，令不少感嘆他的人生過得特別苦，對比其他《棒棒堂》弟弟他的日子的確過得不易。

牙膏在《模范棒棒堂》的表現其實不俗。（Youtube截圖）

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在《棒棒堂》的日子中牙膏的表現其實不俗，聯同《棒棒堂》二軍出過EP，成為半出道的藝人。自節目停播之後其實他的發展機會亦許多，被唱片公司簽下成為歌手，推出個人EP《改變》，同時又拍劇至今拍了五部劇集，最後一套就是去年拍的《金家好媳婦》。

雖然演藝事業一直停滯不前，他仍跟戀愛多年的女友成家立室，專心照顧老婆將重心放在家庭上，慢慢退出演藝圈。原來不講不知演藝事業滑落之後，他就跑去菜市場賣衣服，一做就做了六﹑七年：「一開始先做菜市場，我從菜市場就是賣衣服。因為那時候我剛離開棒棒堂，認識我老婆她就是陪我度過棒棒堂那個時期，因為她們家是做菜市場的，她就說既然我離開了要不要一起去這個行業看看，結果一去其實還不錯。」

牙膏離開《棒棒堂》示之後原來走去賣衫。（《麻辣天后傳》截圖）

聽他講這一行看似簡單，其實背後要付出許多辛勞，就好似為了有好生意就一定要天未光要去搶位，否則就難以做生意：「因為要搶那個左右面，面左客人就會看到你的擺飾，如果你擺面右就被擋住啦，客人經過就走過去了。（不是固定喔？）固定的要再花比較多錢，要搶位子，所以我們都很早就去了。菜市場做六﹑七年，市場生意開始不好了，做直播快半年了。」

正因為菜市場生意開始難做，亦導致他的婚姻生活不愉快，以致離婚收場：「我也是離了婚了，就是因為那時候菜市場生意不好，導致我整個也是墮落，一個女生你沒辦法給她幸福了，她會離開你也是正常的。」如今重新振作的他就將重心轉移在網上做直播賣衣服：「我現在也是全職爸爸加全職直播，因為我現在也是一個人帶兩個孩子，我現在也是單親家庭。」不禁令人覺得他的人生都幾辛酸。

牙膏原來目前是單親爸爸。（《麻辣天后傳》截圖）

對比他同期出道的弟弟，就好似Terry（江振愷）﹑阿緯（劉峻緯）﹑鮪魚（吳俊諺）等，他們同樣都是已為人夫，並且育有兒女。目前均在演藝圈發展得有聲有色，有一些做通告藝人﹑有一些成為主持，有一些副業更做得非常成功，家庭事業兩得意，令人覺得同人不同命。