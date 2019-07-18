【多圖】《黑澀會》MeiMei夏天大解放　大曬螞蟻腰好身材

台灣綜藝節目《我愛黑澀會》雖然已經停播多年，但大家仍然記得不少《黑澀會》美女，其中A瑤姐妹花（Apple（ 黃暐婷 ）﹑瑤瑤（黃喬歆）﹑）就最有話題，她們除了有出眾的外表之外，身材亦令人讚不絕口。

而除了她們之外，近年減肥成功的「日系美眉」MeiMei（郭婕祈）亦加入性感行列，拋開平時小露性感的作風，在社交網站上大晒比堅尼美照，令不少網友眼睛為之一亮。

A瑤姐妹花的身材絕對無得頂。（appieweiting@instagram）

MeiMei近年靠著健身滅甩不少肥肉，自從身材變瘦達到要求之後，她就信心大增開始大賣性感，不時在個人社交網站上Post小露性感美照，總獲得不少讚賞。而近日適逢夏日炎炎，她就來個大解放，上貼幾張同陽光玩遊戲的比堅尼美照，見她身穿一襲粉紅色泳裝，大晒玉背同螞蟻腰，雖然無露正面最多只是露側面照，但都睇到網友們流晒鼻血，一致大讚身材超級完美，比起從前的MeiMei多了一份女人味，網友紛紛留言：「轉過來」﹑「姐姐好瘦」﹑「辣mei」﹑「我流鼻血了」…短短幾日已經有超過3千多個讚。

MeiMei的螞蟻腰非常吸睛啊！（meilody@instagram）

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MeiMei難得一次大解放，原來是她非常喜歡夏天亦同自己出生有關：「小時候最喜歡的季節就是夏天了。原因很簡單：因為我是夏天出生的小孩。」聽她咁講即今個夏天應該還會陸續大派福利喇！