【京阿尼】傳動畫師為救原稿喪生　新海誠悲痛：為逝去的生命祈禱

日本京都著名動畫工作室「京都動畫」（簡稱「京阿尼」 ）工作室，發生一起縱火攻擊事件，周四（7月18日）當地時間約早上10時半，這一座三層樓高的大樓發生突然發生了大火災。日本警方向傳媒表示，起因是一名男子向大樓「潑灑汽油後並點燃火苗」。當地媒體報導，警方還在現場發現了刀具，而NHK則報道，該41歲男子在縱火時還曾大叫「去死吧」。消息指，該嫌疑犯與「京都動畫」並不是沒有僱傭關係，而在嫌疑犯縱火後被逮捕時，還憤怒的說著「抄襲！」。同時亦有消息指，他被逮捕時表示「因為小説被盗才放火」。

「京都動畫」（簡稱「京阿尼」 ）燒至全黑。（視覺中國）

「京都動畫」（簡稱「京阿尼」 ）在日本漫畫動漫圈乃至全球的動漫畀都十分知名，旗下作品包括《K-On！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》 、《中二病也想談戀愛》以及《Free！》等多套人氣動漫。據媒體報導，「京阿尼」的員工之間關係密切，對作品細節亦十分講究。在業界中，也因員工福利，工作環境良好，而被稱為動漫公司的典範。事後日本警方亦公佈，火勢延燒有12小時，起火時大樓內約有73名工作人員，造成33人死亡、35人輕重傷，而且很多人倒在3樓連接屋頂的樓梯上，初步推斷極有可能是一氧化碳中毒。

「京阿尼」的作品非常多，也十分受歡迎。（視覺中國）

當地亦有消息指出，大部份死者都是因為衝回火場，搶救日而繼夜才完成的珍貴原稿，才會不幸喪生。眾所周知，每套動畫都是畫師們的心血結晶，熒幕上看到的每一個動作，每一秒，都是由一張張原稿堆砌而成，一套20分鐘的動畫作品，隨時就需要數以千計動畫原稿，而一張原稿的製作時間又以小時計。當然，更不用說兩小時以上的動畫電影，更需要多名畫師日以繼夜用數年時間，畫出數萬張才能完成。

日前新海誠也對京都動畫公司因惡意縱火，造成33人死亡的事件表示遺憾。圖為《新海誠展》照片。（視覺中國）

動畫電影《你的名字》導演新海誠，周五（17/9）出席新作品《天氣之子》的東京首映會。首映會結束後，新海誠就從觀眾的人群中站了出來，並對「京阿尼火災」的慘劇表示遺憾。關於周四（18/7）發生的這個引致33人死亡的火災，他說：「在業界的每一個人、畫的每一張畫，都是帶著『希望觀眾看了之後會快樂』的心情在繪製的。希望能早日看到京都動畫公司的新作品，也為逝去的生命們所祈禱。」



另外，新海誠亦在日本電視直播訪問中，也說：「沒想到竟然發生這件事，就我而言，首先要做的就是繼續創作娛樂大眾的動畫，能讓大家恢復笑容，並不停地將這個事業做下去。」最後，他更多次呼籲，「日本動畫師不要因為受到責備而放棄工作」。