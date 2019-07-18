京都動畫（京阿尼）舊作回顧　日本頂尖動畫工作室創造無數經典

今日（7月18日）日本發生一件悲劇，著名動畫工作室「京都動畫」遭狂徒縱火、多人喪生；如果你並不太清楚什麼是京都動畫，為何它的慘劇會受到如此關注如廝令人難過，可以看看以下京都動畫的簡介和經典作品回顧。

京都動畫（京都アニメーション）成立於1985年，華語圈動漫迷間一般匿稱「京阿尼」（京アニ）。京都動畫早期以承接其他動畫公司或電視台的動畫製作為主，包括《犬夜叉》、《寵物小精靈》、《蠟筆小新》TV版及劇場版等等。直到2003年開始，京都動畫開始製作自家的動畫作品；一般討論「京阿尼作品」時主要亦是討論這些自家作品。

如果要在現代日本動畫中選代表，京都動畫絕對要被列入名單。京都動畫之所以能成為日本頂級動畫工作室、嬴盡世界各地動畫迷口碑，主要是其超水準、細緻度極高的作畫，即使在製作周期較短、日程緊張的電視動畫（TV番組）中，也往往能做出劇場版、動畫電影級數的畫面，不少動漫迷都半開玩笑地說京阿尼的作品「隨便cap圖都是wallpaper」。

+ 4 + 3 + 2

而畫面更不是京阿尼作品的唯一優點；京阿尼自主製作的動畫幾乎全都是改編作品，改編處理通盡量以忠實呈現原作風味為前提，以適合動畫的感覺和節奏來演繹；以優秀製作動現原作韻味，不論原作迷還是只有看動畫的觀眾都給予高度評價。

如果有看開動畫，對較為近年的京阿尼作品如《紫羅蘭永恆花園》、《聲之形》等應該都不會陌生了，以下和大家回顧一些較舊的京阿尼作品（當然不是全部，所以不要噴我什麼沒有這個沒有哪個）吧：

驚爆危機？校園篇（フルメタル・パニック? ふもっふ） / 2003年

京都動畫第一套自主製作動畫，亦是我那代不少人的入坑作品。《驚爆危機》（Full Metal Panic，又譯作《全金屬狂潮》）是日本輕小說家賀東招二的校園軍事小說，本篇劇情為硬派科幻軍事，不過中間也有不少輕鬆攪笑的校園短篇故事；校園篇就是將這些短篇系列造成動畫。校園篇的評價非常高，到現在仍然是筆者最喜愛的作品之一，不單因為故事中的女角們都相當可愛，更因為真的非常好笑。

「將會改變戰爭形態的彭太君」也是一大亮點

順帶一提驚爆危機動畫第三季「The Second Raid」（2005年）也是京阿尼製作，但是第三季的評價就比較參差，主要是當時的京阿尼仍然不太熟習機械人動畫的製作（校園篇基本上沒有機械人的動作、打鬥畫面所以沒有問題）。不過The Second Raid有不少情節於香港發生，其中在紅隧口講廣東話一幕更是堪稱經典，相信很多人都會有印像：

涼宮春日的憂鬱（涼宮ハルヒの憂鬱） / 2006年

如果要說京阿尼最具影響力的作品，非《涼宮春日》莫屬。2006年《涼宮春日的憂鬱》播出時，因為超水準製作和極高趣味性，自播後旋即成為廣大動漫迷之間的話題，連帶原作、CD等關連商品的銷量都節節上升。當時《涼宮》的人氣程度可說是社會現像級，帶起整個動漫產業，開創了後來大量輕小說改篇動畫作品的時代。

劇中插曲《God Knows》當年唱到街知巷聞，一條官方認可AMD在Youtube上的播放次數接近一億次，相信很多就算沒有看動畫的人都有聽過；而動畫片尾的「涼宮舞」也是傳頌一時甚受歡迎，在香港的Cosplay活動以至動漫歌唱比賽中亦常有人模仿。

順便一提《涼宮春日的憂鬱》最近於Netflix上映中，如果還沒有看過的話，不妨抽時間去看看這部開創一整個動漫盛世的作品。

幸運星（らき☆すた） / 2007年

由同名四格漫畫改編而成的《幸運星》，是一套非常「電波」的攪笑作品，單是片頭歌曲和舞步就已經「毒性」極高（當年有很多人拍攝翻跳影片）；另外又因為作品的角色們都十分可愛劇情又有點無厘頭兼攪笑，使得Lucky Star經常成為惡攪素材，在日本影片網站NicoNico上有大量MAD片。值得一提的是作品的舞台埼玉県北葛飾郡鷲宮町和鷲宮神社，自從Lucky Star動畫播出之後就成為了廣大fans的聖地，在該神社的祭典八坂祭中更會抬出貼滿Lucky Star角色的神輿，吸引大量fans前往參加祭典，即使是超過十年後的今日仍然有許多fans每年專程到鷲宮神社參與。

Lucky Star也有很多「動漫名言」，例如這句「貧乳是稀少價值」就在網上廣泛流傳

2018年鷲宮神社八坂祭的Lucky Star神輿

順便貼一個我很喜歡的音MAD「KONATA ZONE」，將Lucky Star的各個素材和音樂遊戲樂曲《Red Zone》合體而成的影片。

CLANNAD、CLANNAD 〜AFTER STORY〜/ 2008~2009年

原作是知名美少女遊戲工作室Key的文字冒險遊戲，說CLANNAD是ACG界中最為感人肺腑的作品之一相信沒有人會反對，也是我個人看完之後印像最深刻的作品之一。動畫版分為CLANNAD和CLANNAD 〜AFTER STORY〜兩季，前者講述主角們的校園生活，AFTER STORY則承接前者，講述男女主角結婚生子之後的故事。除了青春戀愛之外，CLANNAD更多的是親情、友情，也可能因為賣親情的關係整套作品都十分感人，仍記得當年第一次看動畫時，一些地方我看得泣不成聲幾乎崩潰，絕對不是因為我眼淺。

我淨係睇張cap圖都已經有啲眼濕濕...

動畫片尾曲《團子大家族》也是廣為人知的動畫歌曲。

K-ON！けいおん / 2009~2010年

繼《涼宮春日》之後另一社會現像級的作品，主要描述可愛的女高中生和夾Band揮灑熱血青春，以及這些少女的日常生活，在當年是人氣極高的作品，亦被視為「空氣系」作品的頂點。此外作品各主題曲和插曲亦非常受歡迎。

另一個K-ON名物（非官方）大概就是「梓喵買醬油」了吧，好孩子不要Google哦!

說是日本動畫代表之一也不為過的京都動畫遭逢如此巨變，無論是否動漫迷，都對此感到非常難過；願死者得以安息，京都動畫早日復元。