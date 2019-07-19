劉嘉玲瞞梁朝偉買天價古董皇冠　珍貴程度甚至可於故宫展出！

擁有一頂獨一無二鑲滿寶石的皇冠，相信是不少女人的夢想！近日，珠寶品牌卡地亞繼十年後，再與北京故宮博物院合作《有界之外：卡地亞•故宮博物院工藝與修復特展》，展品包括了故宮與品牌各自的收藏，也有從四方八面問私人收藏家借來的珍品作展覧。有網友參觀展覽時就發現一頂來自1906年價值不菲的卡地亞皇冠，主人正正是霸氣十足的劉嘉玲，引起網友瘋狂熱議！

這頂鑽石皇冠，其實是劉嘉玲在去年5月出席品牌活動時，試戴後喜歡不已，即場買下。劉嘉玲接受傳媒訪問時就曾經講道：「其實我一直都睇緊一啲好有價值嘅皇冠，今次好難得畀我發現，係1906年嘅，所以要買啦。（咪好貴囉？）幾多錢就唔好講啦，我連老公都唔敢講住，哈哈哈……」

有網友發現皇冠熟口熟面！（微博照片）

就係呢頂啦！（故宮博物館官網截圖）

好襯呀！（IG圖片/@carinalau1208）

點撃下圖珍貴皇冠逐件睇！

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據說這頂皇冠非常昂貴，全球僅此一個，有媒體粗略估計劉嘉玲所收藏的古董皇冠，價格約數千萬港幣。對此，網友都紛紛留言 ：「連嘉玲姐都覺得貴到不敢跟老公說，我都不敢想像價錢！」、「連明星都嫌貴，那可想而知了」和「我猜肯定上億」。

令人羨慕呀！（IG圖片/@carinalau1208）