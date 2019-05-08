7部必睇5月內地劇集！　李治廷《白髮》硬撼劉嘉玲新版《半生緣》

5月份實在是好戲看不完的一個月份，先是4月開播話題不斷的青春校園劇《我只喜歡你》魅力持續狂燒，5月份接手的開播戲劇，在題材、主打年齡層上更加多元！月初有由李晨主演的警匪片《七日生》打頭陣，再有霍建華、楊冪、劉濤、楊爍等演員合力炒熱5月開播話題！新生代也不遑多讓，羅云熙、黃景瑜…等當紅新生代也紛紛接力，要繼續攻佔少女心！這個月都不怕鬧劇荒啦！準備好零食飲料，快來跟小編一起看看要把哪幾部收進口袋裏吧！

《七日生》

上映資訊：2019.05.03

開播平台：東方衛視、優酷

主演卡司：李晨、王千源、楊采鈺、石純子

由實力派演員李晨、國際影帝王千源、「馮女郎」楊采鈺聯合演出，一場生死攸關的海外營救、一群人命運相連的驚險旅途，命運的轉盤在這七天七夜之中將轉向何方？《七日生》是以電影規格打造的警匪電視劇，堪稱「電影級」電視劇，除了卡司陣容相當堅強，劇組更砸重本赴美取景拍攝，小編看預告片時，還以為是荷李活電影呢！看膩了愛情小品的朋友們一起來入坑這部高質感警匪片吧，保證血脈噴張刺激感滿點！

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《築夢情緣》（原名：巨匠）

上映資訊：2019.05.06

開播平台：湖南衛視、台灣愛奇藝

主演卡司：霍建華、楊冪、張峻寧、馮雷

繼《仙劍奇俠傳3》後，睽違10年再續銀幕情緣的楊冪、霍建華，再度「強強聯手」出演以民國時代為背景的電視劇《築夢情緣》。此劇講述20世紀20年代初，軍閥割據民生凋敝，沈其南（霍建華飾）一家忽然飛來橫禍。父親因無意間捲入走私陰謀而被殺害，母親在逃亡中也命喪途中，兄妹4人歷經艱險逃到上海卻不幸離散。多年後，長大成人的兄妹4人再度重逢。沈其南在絕望中經歷層層考驗的沈其南逐漸成長，成長為上海灘有名的建造師。沈其南以匠心為本，懷揣理想以民為先。侵華戰爭開始，沈其南因及時揭發了軍事防禦工事中偷工減料的問題，阻止了戰爭中更大的傷亡，同時也終於查清了父親當年走私案的真相，還父親一個清白。

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+ 5 + 4 + 3

《聽雪樓》

上映資訊：2019.05.06

開播平台：騰訊視頻

主演卡司：秦俊傑、袁冰妍、韓承羽、林源、袁澧林、趙東澤

改編自網路作家「滄月」的同名武俠小說，並由《泡沫之夏》、《天下長安》的人氣小生秦俊傑與《老九門》的「丫頭」袁冰妍聯合主演，講述了被武林譽為「人中龍鳳」的聽雪樓主蕭憶情、「血魔之女」舒靖容與江湖熱血少年們共同締造的一段江湖傳奇的故事。

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+ 9 + 8 + 7

《破冰行動》

上映資訊：2019.05.07

開播平台：台灣愛奇藝、奇異果TV

主演卡司：黃景瑜、李墨之、吳剛、王勁松、任達華

取材自2013年廣東陸豐「雷霆掃毒專項行動」真實事件，境外某跨國販毒集團在往中國販運毒品屢被中國警方打擊的情況下，該組織勾結陸豐當地不法分子進行大規模的地下冰毒生產，並腐蝕當地政府及政法系統的官員作為他們的保護傘，以達到將大量冰毒銷往中國內陸省份及東南亞、澳大利亞等國以獲取高額利潤的目的。以緝毒警察李非及其父親的緝毒行動為雙線索，講述了兩代緝毒警察不畏犧牲，拼死解開毒販所編織的毒網，為「雷霆掃毒行動」傾倒生命的勵志故事。喜歡推理破案、緊張刺激感的朋友不能錯過！

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+ 9 + 8 + 7

《我們都要好好的》

上映資訊：2019.05.08

開播平台：北京衛視、優酷、芒果TV

主演卡司：楊爍、劉濤、金晨、張藝瀚

《歡樂頌》安迪、小包總CP再度合作時裝劇！此外，在《萌妃駕到》爆紅的金晨也將擔任要角，與主角二人上演精彩對手戲，不少網友看了這個陣容都紛紛敲碗直呼期待。出生在普通工人之家的向前（楊爍飾），憑借自己的聰明才智和吃苦耐勞的精神，很快在全球知名基金公司任職並站穩腳跟，也順利的與尋找（劉濤飾）結婚生子，尋找一直從事自己喜愛的舞台藝術工作，婚後不得已放棄工作成為了全職主婦。由於向前工作應酬多，加上尋找對新生活的不適應，兩人溝通不順導致夫妻關係很快出現問題，尋找更因此患了嚴重的抑鬱症。兩人在努力輓回婚姻無果後，決定分開。即使分開兩人依舊把對方當做親人，一起陪伴孩子成長，而他們的孩子好漢不僅沒有受到傷害，還意外收穫了兩個重組家庭的雙倍寵愛。

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+ 5 + 4 + 3

《白髮》（原名：白髮王妃）

上映資訊：2019.05.15

開播平台：台灣愛奇藝、奇異果TV

主演卡司：李治廷、張迎雪、羅云熙

改編自超火紅小說《白髮王妃》，該劇找來《泡沫之夏》女主角張迎雪飾演曼夭、「史上最帥皇帝」李治廷飾演無憂。講述了西啓長公主容樂、北臨王子無憂等人在亂世中找到屬於自己歸宿的故事。西啓長公主容樂從昏迷中醒來，記憶全失，種種跡象令她對自己的身份產生懷疑，為了政治奉命嫁給北臨王子無憂，卻被拒婚。為尋找秦家遺落的治世奇書，容樂化名茶樓掌櫃漫夭，秘密打探線索，和無憂不打不相識。不知其真實身份的無憂對漫夭心生愛慕。當找到奇書之時，卻又面臨婚姻與真實身份的錯綜複雜，也因此意識到，身處亂世，他們連自己和親人的幸福也護佑不了。最終他們跳出小我，放下恩怨，在容齊的捨身相助下，粉碎奸佞的陰謀，安定了朝局，也各自走向新的人生。

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《半生緣》

上映資訊：2019.05.31

開播平台：北京衛視、騰訊視頻

主演卡司：蔣欣、鄭元暢、劉嘉玲、郭曉東

改編自張愛玲同名小說，描述一段在戰亂時代的上海中一段求而不得的虐戀。過去早已多次翻拍成電影、電視劇的半生緣，再次翻拍的版本將由蔣欣、鄭元暢、劉嘉玲、郭曉東領銜主演，經典劇本與超強卡司的組合，值得期待！

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看完以上的介紹，是不是也覺得這個月實在太幸福啦！你決定好要入坑哪幾部優質好戲了嗎？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》七日生｜ 李晨、王千源、楊采鈺主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】