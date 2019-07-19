【十二傳說】程皓英國名牌大學畢業　帶病演荷花池女屍勁專業

TVB劇集《十二傳說》正在熱播，第二個單元故事「大學校園不思議事件」的謎團亦已被解開，飾演「荷花池女鬼命案」受害者劉詠詩的藝人程皓（Rachel），雖然在劇中出鏡不多，原來在現實中，她是一名高材生，畢業於英國著名學府。

程皓（Rachel）在《十二傳說》「大學校園不思議事件」單元故事中，飾演與教授有私情因而被殺的女學生。Rachel 在現實中是一名高材生。（《十二傳說》截圖）

Rachel是2016年香港小姐，大學畢業於英國排名第7的華威大學（University of Warwick），修讀政治及國際關係，該系在全英相應領域排名第7。Rachel選完港姐之後，決定留港發展，加入TVB。Rachel接受《香港01》訪問，解釋加入娛樂圈原因，「其實由細到大表演慾都好強，又鍾意睇戲睇劇，睇完自己又係咁逼人睇我扮劇裏面啲人，不過仲細嘅時候就冇諗過入娛樂圈，我諗係去到大學演完舞台劇之後，就好想俾個機會自己試吓。」

Rachel 雖然畢業於英國名牌大學，但她表示自己有很強的表演慾，所以進入娛樂圈過戲癮。（IG圖片／rachelchingh）

Rachel 表示目前仍想繼續拍劇，不過不會停止學習，她更報讀了香港中文大學哲學系碩士課程，今年9年回歸校園再做學生，「因為本身我好喜歡睇心理學同哲學嘅書，尤其是入咗行之後，會有動搖同迷失嘅時候，你開始會去思考自己價值，同人生既意義，發覺原來面對大大小小既課題裏面，無論係政治生活工作等，去到你自身嘅態度，都離唔開哲學。」

好學的 Rachel 將於9月回歸校園，修讀哲學碩士課程。（IG圖片／rachelchingh）

Rachel指當日真係幾難忘，全日拍攝落水戲，雖然只是扮死屍浮於荷花池，出鏡雖然只有短短幾秒，但其實都已經浸在水中好多個小時。Rachel 在劇中的偷情對象黃建東，在IG上載了當日在「荷花池」的拍攝花絮，黃建東要淹死劉詠詩，將對方按落水，他留言指演施刑者的壓力更大，因為怕「整親人」，Rachel 則表示對對方和趙希洛都很放心，因為事前有溝通好，「我一抖唔到氣退後，佢哋就會鬆手，反而係我自己扮浸死個場，我個人太輕，身上面要挷好多鉛跳落去，一開始未觸摸到，沉咗落去好底，係咁飲水，上唔返嚟。本身拍呢場戲之前啱啱考咗潛水牌，所以拍攝都冇乜點擔心，不過原來身上冇設備，咁都幾驚，同埋嗰陣時係冬天，不停上水跳返落水真係好凍，不過成隊crew都好好，亦都預備左氈俾我哋。」

Rachel 飾演荷花池浮屍相當驚嚇，雖然她帶病拍攝，浸足成日水，但成果夠恐怖，令她非常滿足。（《十二傳說》截圖）

原來當日Rachel扁桃腺發炎，帶病上陣，非常專業。辛苦了一天是有回報的，雖然只是短短幾秒鐘戲份，Rachel相當滿意成果，「好彩出嚟個效果都夠恐怖，咩都值得！」不過她忘記了帶藥返工，化完鬼妝之後，中途回家拎藥，她笑言希望當日冇嚇親人。