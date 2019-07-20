Aka@Super Girls新歌大講辛酸史　曾想過放棄演藝事業

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）推出單飛後後第二首歌曲《生來起舞》，原來Aka自少便學跳芭蕾舞，歌曲故事正正取材自她的親身經歷，講述自少學跳芭蕾舞的過程中，遇上無數的挫折、失落、調整及失敗等，「我想用跳舞去比喻人生，初頭跌跌碰碰時，能慢慢搵到自己的路，就算當中係跌倒過，或者失敗幾多次都好，其實人生最成功係遇到失敗後仍相信自己係可以，這才是最成功的地方」，Aka如是說。

Aka與好友展現芭蕾舞技。（唱片公司提供）

日前Aka為新歌拍攝MV，走訪多個地方拍攝，並換上芭蕾舞衫上陣，大晒八級舞藝︰「導演話好想睇到我跳芭蕾舞，讚我跳得好靚。好開心請到我一位好朋友一齊跳，兒時一齊跳芭蕾舞一齊長大的。」不過Aka直言入行後已甚少跳芭蕾舞，結果練習時已整親腳︰「畢竟現在冇十幾歲時筋骨咁軟同肌肉郁得咁靈活，練習時隻腳擦損流血，冇左皮得肉，染到隻鞋都紅色，自己都覺得有啲核突，拍攝時都係頂硬上，貼了好多塊膠布，好在跳緊時專注著，都唔係覺得好痛。」

Aka提到歌曲是親身經歷，希望大家遇到失敗不要放棄，她坦言剛入行時聽過一些難聽說話，曾想過放棄轉行，尤幸有家人支持︰「好在有屋企人同仲支持緊我嘅人，我都會覺得仲有人支持我，我都唔係咁差啫，會有好大鼓勵，我媽咪同我阿妹係開解我最多嘅人，而且有好多好朋友，會搵佢哋傾訴，現在覺得自己冇走錯路。」