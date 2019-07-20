【中國好聲音】金曲獎實力唱將紀曉君未獲導師轉身　網友鬧：黑幕

內地音樂選秀節目《中國好聲音》最新一季於昨晚（19日）開播，今季由李榮浩、王力宏、那英、庾澄慶擔任導師。四人共同演繹《龍的傳人》，為節目拉開序幕，全場氣氛高漲。

能夠站在這個台上唱歌的選手，想必都有一定的實力。連多次獲得金曲獎的台灣原住民歌手紀曉君也有亮相現場，令一眾參賽者驚訝不已，不過這是她20幾年的歌唱生涯中，首次參加比賽，所以倍感緊張。

41歲的紀曉君曾經多次獲得金曲獎。（微博@中國好聲音）

紀曉君的演唱歌曲是《偶然》，她先以一段原住民語開頭，歌聲高昂悠揚，純粹空靈。在進入主歌之後，紀曉君飽含情感、略帶滄桑的嗓音令在場的觀眾和導師們聽得如癡如醉，但遺憾的是，直到演唱結束，四位導師都沒有為她轉身，連候選的參賽者也一頭霧水，忍不住感歎「什麼情況？」

紀曉君的出色演唱並未獲得四位導師轉身。（YouTube截圖）

庾澄慶與王力宏轉身之後，即刻認出紀曉君，並向那英以及李榮浩介紹她是金曲獎最佳女歌手，王力宏還表示，聽到她前面唱的一段卑南語之後，其實已經想轉身，但想繼續聽下主歌部份；而庾澄慶也直言：「後面的部份真的沒有辦法讓你發揮。」其後還指出如果為她轉身，導師們會有收穫，那英也大讚「你就是殿堂級的。」

幾位導師到台上擁抱紀曉君，那英更叫她以後不要再參加比賽，去她的團隊教唱歌。（YouTube截圖）

事後，不少網友留言狠批，紀曉君如此的唱功都未能入選，很明顯是節目「黑幕」：「估計請人家來，然後再刷（淘汰）人家，造話題就數你家強」、「我也感覺被安排了，這都芒果台（湖南衛視）歌手（《我是歌手》）級別了」、「應該只是來上節目，做效果吧，但金曲歌后，真的很驚艷」等，也有網友認為，紀曉君今次確實發揮欠佳，更有網友笑言她是因為太有實力，令導師們不止如何指導：「都可以做四個導師的老師了，怎麼可能為你轉身」。