【任達華遇襲】疑似診斷書揭「卡士蘭」個肝勁？　家庭醫生：好OK

任達華今日（20/7）早上在中山出席活動時，突然遭狂徒用刀刺傷腹部，即場流血。其後，手按腹部、相當清醒的任達華便在工作人員安排下被送往中山一間醫院接受治理。之後，網絡上便出現一系列與任達華遇襲相關的相片、片段，不但包括他着上直間、躺在病床上的相片，亦有一張疑似是他的初步診斷書。

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該診斷書的病人姓名寫着「任達華」，日期亦是今日日期（20/7），檢查部位亦是任達華受傷的腹部，所以不少網友都認為診斷書是真的。電腦熒幕除了顯示上述資料，亦包括了診斷內容：「左側腹直肌局部見小氣泡，其前方脂肪密度增高，肝頂部見小氣泡。肝臟大小、形態及各葉比例未見異常，包膜光滑，肝實質密度均勻，未見明顯結節、腫……外膽管未見明顯擴張，膽囊不大，輪廓光滑，囊壁未見增厚，囊內容物密度均勻，未見明顯……」

網上流傳疑似任達華今日遇襲的醫療報告。（微博圖片）

不少網友見此即錯重點大讚任達華Keep得好，個肝非常「靚仔」，加上一張任達華穿上病人服行得走得的相片（圖片後來證實為上年拍攝《破冰行動》的花絮相），認為任達華之所以沒有大礙、能夠「護住個肝」，是因為每晚都服用兩粒他代言的「卡士蘭肝美健」。

網傳一張任達華遇襲後安然無恙的相片，後來證實為拍攝劇集時的花絮照。（微博圖片）

到底任達華個肝是否如網友所言一樣「靚仔」？家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問時便說：「就嗰張醫療報告所講，任達華嘅肝臟表面外觀係好OK。（以64歲嘅男人嚟係咪好犀利？）其實只要唔係患上乙型、丙型肝炎等疾病，肝臟外觀都唔會有咩問題。（咁佢肝功能方面點樣？）肝功能要抽血驗先知，要度量血液裏面嘅酵素等數據，先能夠話佢好定唔好。」