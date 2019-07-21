【多圖】傅穎歐洲漫遊半個月　歎懸崖無邊泳池大騷白滑長腿

傅穎（Theresa）早前去了歐洲旅行，這次旅程長達大半個月，先後去了英國、比利時、布拉格和瑞士，行程相當緊凑。她連日來在IG Post了不少靚相，雖然Theresa已經結束旅程返港，但仍然非常留戀當地的美景。Theresa在IG上載了一系列泳照，穿上泳衣的她在靚景襯托下，大騷Fit爆身形！

傅穎（Theresa）早前去了歐洲旅行。（IG@theresafu.w）

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Theresa在瑞士入住位於琉森的度假村，整個度假村建在山上，景色一流。她更大歎酒店的絕美無邊溫泉Spa，坐擁一望無際的湖景和山色。穿上兩件頭泳衣的Theresa，盡情享受空無一人的泳池，她寫道：「Summer time，Let’s swim!」而另一輯相中，她就躺在白色躺椅上，Theresa表示：「我放完暑假了，肥（回）來要拼命了，體重又創歷史新高。」但見她的白滑長腿和小蠻腰，就知其實Theresa身形已經非常Fit！

呢個景無敵！（IG@theresafu.w）

Theresa表示自己要積極減磅，一雙白滑長腿十分吸睛！（IG@theresafu.w）

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