衛詩雅赴大馬拍恐怖片　與林德信在水中肉搏：好高難度

由衛詩雅及林德信主演，吳耀漢、吳浣儀、關寶慧演出的驚慄懸疑電影《雙魂》將於8月22日上映。該片於馬來西亞取景拍攝，講述陰沉的衛詩雅自小得不到父母的愛，工作亦受同事欺凌，其後父親離奇失蹤，霸凌者離奇死於非命，直至重遇陽光開朗的兒時玩伴林德信後，真相逐步浮面。

由衛詩雅及林德信主演的驚慄懸疑電影《雙魂》將於8月22日上映。（《雙魂》海報）

其中一幕劇組前往工廠內的水池，拍攝衛詩雅要將林德信殺死，二人在水底肉搏打鬥的戲份，而62歲的吳浣儀亦被綁在水中。雖然馬來西亞天氣熱，但於凌晨時分拍攝落水戲，三位演員均表示當時凍到爆，衛詩雅直言當時要用熱水淋身，她表示：「啲水係凍水，我哋係凍到不得了，唔使拍時要用熱水淋身。」

衛詩雅又指拍攝水底動作戲難度很高：「好多場口喺水底拍，因為係一些動作場面，要開眼睇清楚機位喺邊，又要閉氣，對我嚟講呢個係好難，好多時拍完一個Take上水等第二個機位，就濕住凍，嗰幾點係好難過的。」

衛詩雅呻這場落水戲凍到爆炸：「啲水係凍水，我哋係凍到不得了，唔使拍時要用熱水淋身。」（花絮相）

至於這場戲更是林德信抵達馬來西亞後拍攝的第一場戲，他表示：「呢場戲係一個好大挑戰，因為要在水底打交，水唔係好乾淨，戲中講佢真係想殺我，拍攝時係辛苦的。」不過他笑言戲外與衛詩雅的關係愈打愈Close，他笑說：「佢係好好對手，之前已經合作過好熟，今次我覺得拍完呢場戲後，同詩雅關係更加Close，因為大家經歷咗一場好高難度嘅戲。」

至於被綁在水中的吳浣儀則反而不想上水，她表示：「其實係覺得凍同辛苦，因為上水就好凍，所以拍攝中途無我戲份都唔想上水，寧願浸住，反而冇咁凍。」

林德信笑言與衛詩雅愈打愈Close。（花絮相）