【掃毒2】衛詩雅作客專訪邱禮濤　「點解我拍親你啲戲都會死？」

由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉、林嘉欣、衛詩雅和陳家樂主演的電影《掃毒2 天地對決》於7月16日上映。01娛樂的新節目「電影作客」，每集會請來一位影壇後輩，去訪問一眾前輩。第一集便找來衛詩雅擔任客席主持，訪問《掃毒2》導演邱禮濤，除了大談片場內外的趣事，還講到邱導的強項「血腥Cult」作品，到底是如何煉成的？衛詩雅更指邱導一直是她的偶像和榜樣，甚至稱他為一本影壇百科全書。

邱禮濤導演和衛詩雅為宣傳《掃毒2 天地對決》一同接受《香港01》訪問。（梁碧玲 攝）

長髮留足40多年 一定堅持晚晚洗頭

訪問一開始，Michelle就問到導演關於秀髮的問題，原來Michelle早前有送過洗髮水給他，關心導演有冇用到？邱禮濤：「有用，已經用晒喇！其實十幾歲已經留長頭髮，依家變成習慣，不過嗰陣點解留就唔係好記得喇！」

相信不少女生一定試過好夜返到屋企，又要卸妝又要洗頭吹頭，但已經一身疲憊，甚麼都不想做只想睡覺，原來長髮的邱導都有同樣感受：「但我會堅持每日都洗頭，洗咗好瞓啲，不過有時太心急瞓就頭都唔吹就瞓。」

邱禮濤導演自言長髮留足40多年，冇咩原因但已成習慣。（梁碧玲 攝）

血腥Cult唔係得個講字？

講到邱禮濤的強項︰血腥Cult作品，表表者的有《伊波拉病毒》以及《失眠》，鍾情這些題材，除了興趣也跟讀書時選修的科目有關。「我未拍電影前，讀過Diagnostic Geography，要去做解剖兼在醫院做過實習。見過因交通意外入嚟嘅傷者，畫面好血腥，有個病人入到嚟不斷嘔血，仲嘔足3桶都未嘔完。另外仲有喺尖沙咀斬人，雖然我見唔到過程佢係事後先送入嚟，有個人俾人斬完啲血多到呢！其實真真假假好奇怪，好多人話『扯～啲戲好假』但你見過咩？比如我拍有架車撞起個人彈高十米，個個人話好假好誇張，你見過咩？我見過喎！」

隨後邱導再補充自己一些拍戲經歷：「又比如有啲戲好嚴謹，拍20年代嘅戲搵隻古董錶，話個隻錶要3百萬，氧化晒又黃黚黚，當日個隻錶係新㗎！今時今日拍一套20年代嘅戲，其實你要漂白返（隻錶）先拍得㗎。有時啲嘢就係咁，觀念嘅嘢，大家真係個種極致嘅求真，你冇求證過就自己以為係咁。」

邱禮濤和衛詩雅多次合作，衛詩雅視他為偶像！（梁碧玲 攝）

有冇場面是自己真人真事改編？

邱導表示：「以自己的經驗所見過，血的份量直情是不夠多，大部分都是我親眼目睹、摸過，係我肉體嘅經驗。」

衛詩雅同樣表示早前兩人合作的《失眠》中有一幕講到開腦，邱導爽快透露他自己是有看過屍體的腦部，自言跟港大醫科生有分別，他們需一人買一條屍體學習，我們不是直接醫人的醫科，所以是同學們夾份買一條屍體。當然屍體已經經過冷藏，血量跟常人當然不同，但再講到血量的話，比如有一次在片場跌倒，手腕按在車軌的扣子上，拎起手後血是直噴出來！這當然就是分別了。

衛詩雅同陳家樂經常吵吵鬧鬧，不過都係好好嘅朋友，今次仲喺《掃毒2 天地對決》中扮演情侶。（衛詩雅IG圖片）

衛詩雅反擊：點解次次都係我死？

另外邱導表示在求真方面，今次《掃毒2 天地對決》的中環站的確好真，但是過程一定會被容易為十分奄尖，而且對使用全特技的信心不足，所以真真假假都放在一起時看起來就會變得更加真。

反而最尾衛詩雅反擊問：「點解次次都係我死？點解唔係陳家樂死？」邱導都有口難言：「我都有諗過你死定陳家樂死，最後諗住係你死會打動觀眾啲！」

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