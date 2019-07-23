日本2019至紅男女星　廣瀨鈴姊妹齊上榜、流星花園小鮮肉得第6？

今年推出的精彩日劇、電影，大家可能都還沒追完，但是2019年已經過了一半。日本排行榜權威網站ORICON早前推出了「2019年上半年人氣暴漲演員」排行榜，其中包含了年僅22歲，與深田恭子一起主演日劇《初戀那天所讀的故事》（初めて恋をした日に読む話）而爆紅的男演員橫濱流星，還有演出《3年A班》（3年A組－今から皆さんは、人質です－）當中班上大姐大、歌影視全能的新生代女星今田美櫻。究竟還有哪些人氣爆棚的演員呢，今天就一起跟着排行榜一探究竟吧！

男子組

橫濱流星：戀愛撩妹、赤手空拳打戲樣樣來

橫濱流星今年與深田恭子主演日劇《初戀那天所讀的故事》，在劇中一頭搶眼的粉色頭髮，與「不老女神」深田恭子演出姊弟戀，有型的外型加上溫柔的性格，虜獲了眾多的少女心。最近演出當紅日劇《輪到你了》（あなたの番です）反擊篇，初出場就上演「徒手一打二」的戲碼，更與前乃木坂46成員西野七瀨在劇中曖昧，甜蜜氛圍讓粉絲又嫉妒又羨慕。橫濱流星在2019上半年不管是演戲、還是網絡上的討論度，表現都十分優秀，個人IG更在早前突破100萬追蹤，被選為「人氣暴漲男性演員」第一名實至名歸。

橫濱流星今年與深田恭子主演日劇《初戀那天所讀的故事》，在劇中一頭搶眼的粉色頭髮，與「不老女神」深田恭子演出姊弟戀，有型的外型加上溫柔的性格，虜獲了眾多的少女心（《初戀那天所讀的故事》劇照）

中村倫也：不老男神飾演學生、老師，毫無違和感

現年32歲，但臉上一點也看不出歲月痕跡的中村倫也，不管是去年在晨間劇《一半，藍色》（半分、青い）飾演大學生，或是在《初戀那天所讀的故事》演出中學老師，都毫無違和感。有着好歌喉的他，早前更擔任《阿拉丁》（Aladdin）真人電影日文版的主角配音，在劇中與木夏晴香大唱經典歌曲〈A Whole New World〉，吸引不少粉絲，而「不老男神」接下來將演出日劇《凪的新生活》（凪のお暇），飾演一名壞壞的男人，讓人好奇中村倫也會如何詮釋這次的角色。

按圖看ORICON 2019年上半年人氣暴漲男演員排行榜▼

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女子組

今田美櫻：演出日劇陸續拍檔一線男星，討論度十足！

看完男演員，接下來輪到年僅22歲，就已經歌影視皆有涉獵的新生代女演員今田美櫻，從2018年開始，演出平野紫耀主演的日劇《流星花園～Next Season～》（少年ジャンプ+），又在今年參與菅田將暉領銜主演的《3年A班》，接下來更參與Hey!Say!JUMP成員山田涼介主演《蟬王子》（セミオトコ），陸續和一線男星拍檔，討論度十足。今田美櫻也因為好身材，拍攝的寫真集總是搶購一空，個人IG目前更是突破200萬Fans，可以說是近期人氣最高的女星了。

今田美櫻（左二）在去年參演平野紫耀主演的日劇《流星花園～Next Season～》，成為新F5中唯一的女將（《流星花園～Next Season～》劇照）

廣瀨愛麗絲：嘗試多種角色風格，被評為潛力女星

廣瀨姐妹的妹妹廣瀨鈴排名第一，但是姊姊廣瀨愛麗絲也不遑多讓。日前演出窪田正孝主演的日劇《X光室的奇蹟》（ラジエーションハウス），飾演一位新入職的放射師，在劇中認為身邊同事都比她優秀，她將此化為自己更加努力的動力，讓很多觀眾看了大讚「很感動！」近期廣瀨愛麗絲不斷接了很多廣告，不但增加曝光度，也嘗試各種不同性格特徵的角色，被許多媒體喻為是十分有潛力的女星之一。

廣瀨姊妹的妹妹廣瀨鈴（左）排名第一，但是姊姊廣瀨愛麗絲（右）也不遑多讓排第五（IG@@suzu.hirose.official）

按圖看ORICON 2019年上半年人氣暴漲女演員排行榜▼

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