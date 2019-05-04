【復仇者聯盟4】12位超級英雄戰力排行榜　Marvel隊長三甲不入

Marvel Studio 2019年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映一星期有多，得到粉絲們大力支持，橫掃全球票房，仍然是世界級熱話，除了粉絲們不捨這10年來的陪伴之餘，一眾超級英雄都同樣不捨一起捱生捱死的好戰友。而對於「如何對付魁隆」以及「一眾超級英雄戰力排行」等話題在網上被廣泛討論，外媒《Insiders》和內地微博「Sohu數字之道」都有推出個人排列的英雄戰力排行。今次就集結不同分析，再根據最後一場戰役的表現來作一個終局排名，且看當中的名次又是否貼近你心水？