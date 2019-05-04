【復仇者聯盟4】12位超級英雄戰力排行榜　Marvel隊長三甲不入

撰文：沈洛嘉
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Marvel Studio 2019年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映一星期有多，得到粉絲們大力支持，橫掃全球票房，仍然是世界級熱話，除了粉絲們不捨這10年來的陪伴之餘，一眾超級英雄都同樣不捨一起捱生捱死的好戰友。而對於「如何對付魁隆」以及「一眾超級英雄戰力排行」等話題在網上被廣泛討論，外媒《Insiders》和內地微博「Sohu數字之道」都有推出個人排列的英雄戰力排行。今次就集結不同分析，再根據最後一場戰役的表現來作一個終局排名，且看當中的名次又是否貼近你心水？
大家心中的超級英雄戰力排行又是如何呢？（網上圖片）
＊＊＊以下含劇透，請三思觀看＊＊＊
排名12的「女武神」物理攻擊力最高，用劍就得啦，輕鬆削晒飛魚型的軍艦，最重要是載住「蜘蛛仔」護送他，傳遞無限手套給「蟻俠」，不過沒有飛馬輔助的她可能在這場戰爭上極失色。（網上圖片）
「鷹眼」排名第11位，在這場戰爭中，他是第一個保護「無限手套」的人，可惜最終誤信來自2014年的涅布娜，誤將手套交到她的手中，不過佢今集已經有超水準演出，加晒分。（網上圖片）
點撃觀看1至10的超級英雄戰力排名
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