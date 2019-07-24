【五行刺客】馮德倫再執導美劇　全新預告拳拳到肉打爆黑幫

自小熱愛功夫的馮德倫（Stephen）於2015年執導AMC美劇《荒原》（Into The Badlands），第二季更在爛番茄奪得滿分，成功進軍美國市場。繼《荒原》後，Stephen第二次執導美劇，新劇《五行刺客》（Wu Assassins）即將在8月8日在Netflix上架，最新預告片亦終於曝光。劇集由幾位導演拍攝，首支預告就以Stephen執導的首兩集為重點，片中可見有文戲，亦有拳拳到肉的中國功夫武術，可見Stephen花了不時間和心機在動作場面上。

今次再為美劇執導，Stephen坦言跟上次感覺很不同，因為今次隻身一人與全新團隊合作。最初由美國經理人推薦這部劇給他時，已被片名和集合了超級英雄、科幻等不同元素的題材所吸引，同時亦很期待跟男主角「印尼Tony Jaa」Iko Uwais合作，Stephen謂：「早前我就很欣賞他的電影《突擊死亡塔》（The Raid），覺得他能夠適應不同的動作風格。而女主角Katheryn Winnick是透過《維京傳奇》（Vikings）認識的，她的表演非常出色。」

今次Stephen隻身一人跟全新團隊合作。

對於身為華人導演，Stephen為免劇集中的中國元素失真，或套用模式化的劇情而令故事變得老套，因此刻意為劇集做了很多事情來避免外國人對中國的刻板：「比如在美術方面，他們會加入很多『龍鳳』元素，而我就會跟他們解釋，中國的大城市非常繁華，不一定都是龍龍鳳鳳。我希望大家看的時候，不會有『華人都這樣』的刻板印象，想讓大家看到新的東西。」

另外，《五行刺客》的故事主要講述一位超級英雄的成長故事，男主角Kai Jin（Iko Uwais飾）是中國印尼混血兒，生活在美國舊金山。他從小就與當地黑社會相識，眼看自己的朋友們加入黑社會，堅強又獨立的Kai Jin都不為所動。他真正的夢想是成為一名廚師，並擁有一輛屬於自己的餐車。可是，當他朝着自己的目標進發時，卻遇上很多阻礙，更需要他自己逐一克服。在跌入人生谷底之際，他遇到一個轉折點，這件事直接改變了他的人生。