【特警新人類】吳彥祖與馮德倫重聚　20周年有機會拍第3集？　

1999年上映的港產片《特警新人類》，找來當年人氣最高的幾位新人擔正，包括謝霆鋒、馮德倫、李燦森及吳彥祖，大收逾1500萬票房，成為年度最賣座電影第6位。 事隔20年，近年專注在美國發展的吳彥祖，日前返港趁有份投資的酒吧開張，與一班圈中好友聚會，《特警新人類》的組合再次聚首，惟獨欠謝霆鋒一人，不少網民大讚他們由型仔變型佬，現在都獨當一面，事業發展得有聲有色。

吳彥祖投資的酒吧開張，成班圈中好友到場祝賀。（Instagram圖片）

馮德倫、李燦森與吳彥祖二十年合作時剛於影壇冒起，現在各人已獨當一面。（Instagram圖片）

《特警新人類》由陳木勝執導，講明是「新人類」，找來當年最紅的偶像謝霆鋒，配搭正在冒起的年輕演員馮德倫、李燦森及吳彥祖等人演出，上演一場年青臥底大戰國際犯罪集團的故事。電影節奏明快，又有人氣偶像演員與老戲骨加持，口碑與票房雙收，翌年更推出續集《特警新人類2》，並由新人王陳冠希頂替謝霆鋒當上第一男主角。

20年前吳彥祖、謝霆鋒、尹子維、馮德倫及李燦森合作拍《特警新人類》，成為經典。（微博圖片）

昨日吳彥祖在社交網站上載與一眾圈中好友聚會的照片，只見《特警新人類》的班底都有出現，吳彥祖更與馮德倫及李燦森合照，廿年前回憶立即返晒嚟。此外，連早年淡出影圈後鮮有露面的關秀媚亦有現身，與曾為演員的男友李煒尚及吳彥祖合照，三人曾經合作拍攝電影《知法犯法》，原來都成了好朋友。

吳彥祖在《知法犯法》挑戰超級奸角，與關秀媚有親密場面，關秀媚與有份演出《知法犯法》的李煒尚交往中。（Instagram圖片）

近年專注在美國發展的吳彥祖，月前回歸港產片懷抱，拍攝《衝鋒車》導演劉浩良新作《限期破案》，開鏡當日接受訪問透露，早前上謝霆鋒飲食節目《十二道鋒味》時，跟對方說趁《特警新人類》二十周年紀念，想開拍《特警新人類3》，仲話要搵埋馮德倫等原班人馬合作。