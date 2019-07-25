【長安十二時辰】易烊千璽39度高燒堅持拍攝超敬業　前輩睇好爆紅

內地男星雷佳音在古裝懸疑劇《長安十二時辰》中與易烊千璽合作，兩人都直呼「很舒服」，雷佳音更盛讚：「這個孩子演戲的路子特別正，我特別特別喜歡他。包括這個戲拍完之後，還有的戲叫我去推薦，我就推薦千璽，我就說我想跟千璽再演一個，千璽這孩子不可限量。」

原來易烊千璽曾在片場開工時發高燒，燒到39.6度仍堅持繼續拍攝，敬業精神獲得製片人梁超高度讚賞：「我覺得特別不像一個17歲的少年他所肩負的。」易烊千璽則坦言：「剛開始去（劇組）的時候壓力挺大的，因為也是前幾天比較難找狀態。」

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雷佳音戲中則是有大量武打戲，拍攝期間受傷去了4家醫院，煞科那天有3個替身都無法再替了，等於已經沒有雷佳音的替身。他自己回想起來都說：「我當時真的以為《長安十二時辰》是我最後一套劇。不出事、不受大傷、然後能把這部戲拍完，可能就是對自己一個交代，我等於付出所有了。」

想到開機那天，雷佳音曾跟導演曹盾商量說「給你半條命」，沒想到曹導神回：「你給我我就拿着。」果真一路打到底，其中第9集雷佳音與狼衛拚搏的武打戲，完全冇用替身，嗌Cut之後連在場工作人員都不禁佩服鼓掌（《長安十二時辰》劇照）

想到開機那天，雷佳音曾跟導演曹盾商量說「給你半條命」，沒想到曹導神回：「你給我我就拿着。」果真一路打到底，其中第9集雷佳音與狼衛拚搏的武打戲，完全冇用替身，嗌Cut之後連在場工作人員都不禁佩服鼓掌。

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