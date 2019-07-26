BIGBANG大聲堅稱不知名下大廈有色情場所　認管理不足會承擔責任

由夜店Burning Sun開始到「勝利門事件」，再到一連串的YG娛樂醜聞，事件昨天燒到BIGBANG成員大聲身上。韓國Channel A大爆大聲名下，位於江南區的一幢商廈中，涉嫌非法經營色情場所。而正在當兵的大聲，今天（26日）則發聲明回應事件，表示管理上的確不足，願意承擔責任。

Channel A昨天大爆大聲於2017年11月，以310億韓元（約2.1億港元）購入一幢位於江南區商廈，有人涉嫌於上址非法經營色情場所，提供性招待服務。根據韓國傳媒的報道，可見大廈外牆沒有招牌，部分樓層亦無法乘搭升降機，經記者放蛇了解後，大廈內的確有色情場所並有職員慫恿客人進行性交易。昨天大聲的房地產代理人表示，大聲本人並不知情，可是就有人提出業主簽約前會先做實地考察，質疑大聲的說法。

正在當兵的大聲今天回應事件，認有管理不足會承擔責任。（Newsen）

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正在軍隊服役的大聲，今天透過公司發聲明道歉。聲明中他表示購入大廈後幾到了入伍的時間，承認管理上有不足的地方。他更講到：「購入大廈時，租戶已是入住的狀態，亦不知道當中涉及非法的經營場所。」如確認當中有非法場所，大聲表示將會及時採取法律措施，履行業主的責任。對於事件發生錯誤的部分，亦會承擔當中的責任，再一次向大眾道歉。

大聲於2017年購入的大廈，被爆涉及非法的經營場所。（Naver）

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