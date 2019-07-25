BIGBANG再爆醜聞　大聲名下商廈單位被爆非法經營色情場所？

韓國男團BIGBANG前成員勝利自今年1月起陷入性交易、性中介、貪污、侵吞夜店Burning Sun公款等指控，因而在3月11日宣布退出BIGBANG和韓國演藝界，勝利醜聞至今仍未平息，沒料到BIGBANG另一位成員大聲亦捲入性交易疑雲。當地傳媒Channel A今日（25/7）報道，大聲2017年11月購入的一座商廈中，有多個單位非法經營色情場所，再度引起爭議。

勝利陷入性交易、性中介、貪污、侵吞夜店Burning Sun公款等指控，因而在3月11日宣布退出BIGBANG和韓國演藝界。（視覺中國）

現正服役的大聲被指名下商廈中，有部分單位非法經營色情場所。（視覺中國）

大聲2017年以310億韓元購入一座位於江南區的商廈，每月租賃收益約爲1億韓元，主要經營餐廳和影樓。然而，Channel A記者發現大廈外牆沒有招牌，亦無法乘搭升降機，到達經營餐廳的樓層，大廈附近經營生意的商戶均稱，該大廈的商店非常可疑。商廈日間人流稀疏，但到了晚上卻開始熱鬧起來。從新聞片段所見，男顧客乘坐高級房車到場，並獲多名女性接待。Channel A欲進入店內採訪，卻以不接待新客戶為由拒絕內進。Channel A其後「放蛇」光顧，證實店內工作人員慫恿顧客進行性交易。由此可見，登記經營餐廳的商店，實際上是色情場所。

Channel A報道，大聲2017年11月購入的一座商廈中，有多個單位從事性交易。（Channel A畫面）

雖然大廈有不少商戶經營色情場所，但大聲的房地產代理人表示，大聲對此事毫不知情，如果確認爲非法場所，將會取消租賃合同。不過，有房地產人士指出，該大廈從2005年開始運營色情場所，而且業主事業會實地考察，所以大聲沒可能事前不知情，而且業主有義務按照建築的途進行維護和管理，因此，大聲對大廈經營色情場所一事難辭其咎。