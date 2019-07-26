張致恆舊愛莊端兒還原April「被偷走那5年」真相　劇情原來更曲折

張致恆（Steven）昨日（25/7）在IG宣布與粉絲未婚妻雯雯的婚訊以及升呢做老豆後，接二連三被爆出Steven一腳踏幾船！繼Steven正印女友梁皓恩（April）在其Post留言自揭二人原來未分手兼追債後，又引出「小四」Moon留言指仲有小五、小六。而邵子風亦在凌晨兩點踢爆April很可能是以小三身份介入Steven與莊端兒的戀情，令整件事比不少電視劇更加狗血！

對於邵子風在facebook開post清算Steven與莊端兒和April的三角關係，懷疑April「賊喊捉賊」！身為當事人莊端兒就率先發聲稱：「 謝謝你，邵子風。如果是事實的話，老實答：我好難受！那時候還有台妹！令我頗困擾。」她更稱當時像世界末日一樣，更一度想自己死在手術床上。

Steven原本開開心心宣布喜訊！（IG圖片/@stevencheung）

正印April就踢爆二人未分手！（IG/@dayofapril）

邵子風抽水計數！(facebook截圖)

點撃下圖重溫事件經過！(簡易版)

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莊端兒接受《香港01》訪問時就承認對前男友Steven的所作所為表示意外：「如果係真，都好難受。（你當時完全唔知情？）唔知，淨係知台妹！（當時真係想尋死？）而家諗返起都覺得自己好傻，但唔係淨係感情，係好多事夾埋一齊，好似人生變咗世界末日咁。（有咩想同April講？佢好似諗唔開……）唔止April，我都想同所有諗過自殺嘅人講，死之前諗吓愛你嘅屋企人，因為我有養貓，嗰陣諗如果死咗佢哋點算。（會唔會好後悔同過佢一齊？）冇得後悔，嗰陣2013年尾同佢一齊到2016年分手，實有開心同唔開心，如果唔係唔會一齊咗咁多年。」

莊端兒親證2013年年底同Steven開始！（IG圖片/@xeniachong）

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當問到會否收回自己對Steven的祝福時，莊端兒就笑言：「冇得收返，呢個祝福就當希望佢收心養性，呢一課都令我成長咗好多。（會唔會對Steven好失望？）我同佢冇聯絡好耐，都冇晒感覺。」翻查資料，其實當年Steven就曾被踢爆背住莊端兒與台灣圈外富貴女子Doris密會，偷食斷正而成為二人分手的主因。

莊端兒希望Steven收心養性！（資料圖片）