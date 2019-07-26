張致恆第三位受害者出現？　IG吐心聲：唔知幾多女仔被佢呃

BOY’Z成員張致恆（Steven）昨日（25日）在IG曬出與未婚妻的合照宣布結婚，但相中的女子並非外界所知的舞台劇演員梁皓恩（April），而是傳聞中的粉絲雯雯， Steven隨即還上載了二人為兒子擺百日宴的照片，事件令不少網友震驚。

原本是溫馨的一幕，但令人意外的是，梁皓恩在Steven一家三口的照片下留言，表示男方一直在逃避自己，前幾日還在send「愛的message」，而且欠自己很多錢，如果再不打電話就醫院見。

不少網友見狀都勸梁皓恩冷靜，不要做傻事，而有一位名為Moon的網友更Tag梁皓恩，聲稱自己也是受害者之一：「他這些天也跟我說他愛我！唔該April覆ig私信。受害者不止你一個，宜家我度仲有兩個女仔等你。」

Moon聲稱自己也是受害者，並在IG的留言中表示已與April取得聯絡。（Instagram@moon_jun_91）

其後，Moon在IG上載一張寫著「傷害別人之前，先想想，若是別人也這樣對你，你會是什麼感受」的圖片，並在文中吐露心聲：「我是真的睡不著，我真的不知道有多少個女孩子被玩的（得）團團轉，被大話精一直騙。人貴在有自知之明，抱歉你沒有。」而網友們見到後也紛紛指責Steven，直呼「賤男！」為受害女性抱不平。不少同情Moon的網友紛紛去她的IG留言打氣，Moon亦爆了張致恒原來大話連篇，更表示他不止５個女朋友，但Moon暫時未能聯絡得上，真偽有待確認。

點擊下圖睇Moon同網友對話包括張致恒偷食內情：