【中國好聲音】歷屆冠軍張碧晨最紅　姚貝娜因病離世最可惜

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》（當中曾因版權改名為《中國新歌聲》）自2012年開播至今已經來到第八屆。今年找來台灣金曲天王王力宏助陣，還有李榮浩﹑庾澄慶以及休息一年再度回歸的那英，雖然導師陣容強勁，不過受歡迎程度已經大不如前。

《中國好聲音》聲勢沒有從前如此強勁，不少人認為同節目質量有關。除了認為導師唔夠班之外，如去年一季請了謝霆鋒，還有選手的歌聲其實大部份都比較平庸，更認為好多時候只導師是按節目劇本走，令節目失去了從前的客觀特色。

今年的《中國好聲音》已經來到第八屆。（中國好聲音微博圖片）

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就近幾年的節目冠軍中可了解得出，其實幾乎都沒有幾個觀眾會記得冠軍選手是誰，反而最有印象的已經停留在2014年張碧晨那一屆，可想而知打後的《中國好聲音》觀眾已經唔睇或淡忘，而淡忘原因則非常簡單只因沒有特色則容易令人忘記。相反2012到2014年這三屆，即使非冠軍選手都好，其他選手的表現亦令人印象深刻，至今仍活躍在娛樂圈中，演藝成績還比起打後的冠軍選手優勝許多，就好似吳莫愁﹑姚貝娜﹑關喆…還有李代沫，他們的歌聲至今仍流傳甚廣。

2012年播出的《中國好聲音》紅遍兩岸三地，在這一年那英組別的梁博奪得冠軍，以使他後來聲名大噪在音樂圈發展。堅持希望有屬於自己作品的他，更前往美國學習製作音樂，到後來推出個人音樂專輯亦非常受歡迎。時至今時今日那英還不時在節目中提到他的名字，可見他在對方心中留下了多深的印象。

吳莫愁﹑吉克雋逸﹑李代沫雖然不是冠軍，不過人氣比冠軍高出許多。（視覺中國﹑微博圖片）

雖則梁博奪冠但同時這一季亦發掘出不少好聲音，而且他們還比起梁博受歡迎。就好似庾澄慶組的吳莫愁，雖然她唱歌不算是一等一好聽，但勝在她夠有特色，舞台效果夠足令人印象深刻。奪得亞軍的她之後聲名大噪，獲邀出席許多商演﹑廣告等，更陸續推出多張個人音樂專輯，又獲得許多音樂上歌手獎，於內地音樂圈站穩一席位。至今推出四張個人大碟的她更在2016年的《亞洲金曲大賞》中奪得內地最受歡迎女歌手獎。2014年更登上中國福布斯名人榜第59位添，是目前《中國好聲音》學員中成就最高一位。

吳莫愁絕對是好聲音學員中最出眾的一位。（視覺中國）

還有奪得季軍來自四川彝族的劉歡組吉克雋逸，一開始因為她的膚色比較黝黑，五官亦比較立體令人印象非常深。同時她亦擁有一把好聲音，屢屢在PK戰中勝出而令她聲名大噪。至今仍活躍在娛樂圈的她已推出了3張個人音樂專輯，又開了多場的個人演唱會，又參演拍攝電影等，在內地音樂圈中有一定地位。

除了他們之外還有因為歌曲《想你的夜》走紅的關喆，他在首屆好聲音中獲得八強席位屢受關注。另外還有李代沫因為演繹曲婉婷的《我的歌聲里》而受人關注，本來前途一片光明的他，就在2014年因為吸毒原因在北京被捕，令他演藝事業大受影響，更被廣電總局封殺是為「劣跡藝人」，任何電影﹑電視劇﹑廣告節目等都不得參與。當2015年刑滿出獄後的他就推出單人曲《謝謝你》，在網上有超過百萬點擊，他的聲音仍然受到大家歡迎的。第一屆無論是不是奪獎選手都好，令人印象深刻的歌手太多，只因為他們有個人特色。

李代沫因為吸毒而自毀前程。（視覺中國）

來到第二屆雖則是張惠妹組的李琦奪得冠軍，但他的人氣始終不及那英組的姚貝娜。因為演唱一首《也許明天》大獲好評，溫柔的聲線具有感染力，雖然無緣冠軍寶座卻令她收穫不少樂迷。走紅的她上遍各大音樂節目又商演等，原本前途一片光明，可惜卻患上癌症最終在2015年於深圳逝世，當時圈中有不少前輩﹑歌手﹑歌迷出席追悼會，包括劉歡﹑譚維維﹑那英等，絕對是華語樂壇一大損失。

姚貝娜2015年因為癌症於深圳逝世。（視覺中國）

其後來到2014年張碧晨奪冠，她是首位女冠軍並且是所有冠軍選手中發展得最好的一位。加盟那英組的她一直屢戰屢勝，特別演唱林俊傑的《她說》令人印象深刻，之後憑一首《時間都去哪了》奪得全國總冠軍。而奪冠後的她亦不斷獲邀演唱電視劇主題曲，2017年同楊宗緯為電視劇《三生三世十里桃花》演唱的《涼涼》更令她再次走紅，去年更在北京舉辦第二場個人演唱會，發展比起其他冠軍選手好太多。

一開始三屆冠軍梁博﹑李琦﹑張碧晨還令觀眾是有印象的，打後的張磊﹑蔣敦豪﹑扎西平措﹑旦增尼瑪大家似乎淡忘。而今年的選手又會唔會步他們後塵呢？我們就拭目以待。

張碧晨是歷屆冠軍中發展得最好。（視覺中國）

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