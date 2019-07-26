張致恆出道16年情史多籮籮　11段戀情多因偷食導致分手

張致恆（Steven）昨日（25日）突然在IG宣布雙喜臨門，表示將迎娶粉絲雯雯，並公開囝囝百日宴的照片。不過隨即爆出他不止背着梁皓恩（April）偷食，更牽扯出多位疑似受害者，懷疑Steven一腳踏五船。現年34歲的Steven出道16年來情史相當豐富，身邊的女伴換完一個又一個，不過過往幾乎每段戀情都以他偷食而結束。Steven曾在節目《兄弟幫》上自爆17歲已經失身，女方16歲，同樣是模特兒，他更自爆試過一腳踏三船，並表示自己不需要假裝聖潔，堅稱自己仍是處男。

張致恆（Steven）昨日（25日）在IG貼出幫兒子擺百日宴的照片，不過相中的未婚妻不是大家熟悉的April，而是疑似女粉絲雯雯。（IG@stevencheung）

身為香港荷蘭混血兒的Steven，外型高大靚仔，異性緣極佳。早在中學時期已兼職做模特兒，直至2003年與關智斌（Kenny）組成Boy’z正式出道。

Steven與關智斌（Kenny）在2003年以組合Boy'z身份正式出道。（視覺中國）

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2001年黃榕

其實Steven在擔任Model期間已經與同公司的黃榕發展戀情，但兩人只拍了拖約1年就分手，之後女方更大爆Steven在拍拖期間主動識異性，所以才分手。

Steven在正式出道前兼職做Model，據知當時與同公司的黃榕有一段情。（IG@glorianawong）

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2004年傅又宣（傅珮嘉）

Steven正式出道後翌年，就被爆出與大他6年的傅珮嘉發展姊弟戀，有指當時因為Steven只顧戀情忽略工作，搞到被公司雪藏，其後兩人轉為地下情。但2006年爆出Steven與女網友Fiona的情慾短訊，導致這段3年情結束。

Steven在出道初期與傅珮嘉發展姊弟戀。（IG@fufuamulet）

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2006年女網友Fiona

當時仍與傅珮嘉拍拖的Steven，被爆出與女網友Fiona的情慾短訊。雖然Fiona知道Steven有女朋友，但Steven仍會趁女友不在時邀請Fiona到家中發生關係，又不時向女方傳半裸照片。

Steven在2006年被爆偷食女網友Fiona。（IG@stevencheung）

2007年鍾舒漫

鍾舒漫（Sherman）在2007年簽約英皇出道，加入公司不久她就與Steven日久生情，不但瞞住公司單獨約會，更被發現在華富邨公屋同居，但有傳當時公司反對旗下藝人拍拖，經理人霍汶希更直指兩人「不是一個好配搭」。之後Steven與Sherman低調處理戀情，至2013年Steven被爆搭上嫩模孫旗（Keiko）導致分手。

Steven因被爆與鍾舒漫同居而令戀情曝光，但2013年因偷食嫰模孫旗導致分手。（IG@chungshersher）

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2013年孫旗

曾在書展被影到「漏M」的孫旗（Keiko），自爆與Steven約會幾次後就發生性關係，更聲稱初夜給了對方，但後來她控訴Steven奪走其初夜後玩消失。而Steven就否認兩人有拍拖，只承認與對方有過一夜情，又自認衰咸濕。

孫旗自爆與Steven發生關係後被冷淡對待，更聲稱初夜給了對方。（孫旗微博圖片）

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2013年尾莊端兒

2014年Steven被影到與身材出眾的莊端兒（Xenia）在公園談心，他大方認愛，更表示視對方為結婚對象。2016年情人節Steven向Xenia求婚成功，一對準新人更四出為婚事打點，積極籌備婚禮。可惜之後Steven被影到背住女友與富貴台妹Doris密會，疑似偷食。Xenia得知後決心分手，此外，Xenia在接受《香港01》訪問時就證實自己與Steven是在2013年年尾開始拍拖。

莊端兒與Steven曾走到談婚論嫁的地步，可惜最後還是分手收場。（資料圖片）

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2016年台妹Doris

當時與女友Xenia已經有結婚計劃的Steven，被影到到訪Doris香閨，事後他先後7次向兩位女士道歉，更聲淚俱下表示自己非常後悔，承認性上癮要接受治療，話自己控制唔到。

Steven在與Xenia拍拖期間，被指搭上富貴台妹Doris。（IG@stevencheung）

2017年梁皓恩（April）

Steven在2017年於網上大晒與舞台劇演員兼模特兒梁皓恩（April）的合照公開戀情，更大讚April令他變得成熟，認定對方是結婚對象。正當大家以為兩人感情穩定之際，昨日（25日）Steven突然公開婚訊，但新娘不是April而是疑似女粉絲雯雯。大受打擊的April在IG留言質問「你想逃避到幾時？」更表示「#我怕過唔到今晚」、「#被偷走的那五年」，當中「五年」揭露兩人在2014年已撻着，但當時Xenia才是Steven正印，April似乎以小三身份介入。

Steven在2017年公開與梁皓恩（April）的戀情，更不時大晒合照放閃。（IG@stevencheung）

+ 6 + 5 + 4

2019年雯雯/Moon

Steven昨日（25日）在IG Post了一家三口的合照，宣布與雯雯結婚及已為人父。有網友在網站「Hello Online Model」上發現有一位名叫區雯雯的模特兒，樣貌與準張太非常相似。根據資料顯示，區雯雯身高151cm，身材嬌小，而網站上有多張雯雯攝於14年的模特兒相，相比起Steven過往的女友，雯雯似乎相對平凡。

Steven昨日（25日）突然在IG Post相表示將踏入人生另一階段。（IG@stevencheung）

原本是雙喜臨門，但舊愛April在IG留言控訴，更有疑似「小四」Moon爆料自己也是受害者，她表示Steven在與April分手後與自己開始，期間她發現對方偷食也選擇原諒Steven，之後她再發現雯雯的存在，雯雯更懷有BB，不過Steven就解釋與雯雯是一夜情後有了BB，雯雯還用BB威脅他。最後Moon更感嘆「怎麼可以同一時間跟那麼多人在一起。」

Moon聲稱自己也是受害者，並在IG的留言中表示已與April取得聯絡。（IG@moon_jun_91）