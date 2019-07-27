張致恆連環偷食多人受害　舊愛之一C小姐爆內情：佢借咗$3000未還

即時娛樂
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張致恆（Steven）日前突然公開婚訊和當爸消息後，隨即被爆一腳踏多船，除了Fans未婚妻雯雯、舊愛梁皓恩（April）外，Moon、C小姐和S小姐也與他有情侶關係。

其中香港人C小姐接受傳媒訪問時便指自己在5年前認識張致恆，到今年3、4月左右才正式拍拖，其時男方指自己已與April分手。她又稱6月時已留意到Moon的存在，發現對方與張致恆在Instagram上的交流不是普通朋友，未幾對方亦察覺她存在。

張致恆日前貼出一張與未婚妻雯雯的合照，宣布婚訊。（Instagram/@stevencheung）

雖然Moon曾經主動私訊聯絡C小姐，問她是否張致恆女友，但C小姐從來沒有回覆對方，因為張致恆曾經告誡C小姐切勿回覆，更稱Moon是記者，經常追訪他。後來，張致恆指自己不勝其煩，所以叫C小姐向Moon謊稱自己並非他女友。

對於張致恆突然宣布婚訊，C小姐便稱對方在消息公布前一日有向她道歉，指自己不能再與她一起，到Moon再次聯絡她時，她才知道事件有多個受害者，更以「搞三搞四」來形容張致恆，希望對方能夠站出來交代事情，勿再拈花惹草，又叫對還錢，「佢問我借咗$3,000，話當晚還$2,000畀我，但到而家都冇還過」。

張致恆在公布婚訊後不久便貼出了一張兒子百日宴的照片。（Instagram/@stevencheung）

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