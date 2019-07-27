【國際小姐】香港代表張嘉琳日系風格好清新　同男友愛情長跑十年

由TVB舉辦的《2019香港小姐競選》進行得如火如荼，被視為大熱之一的黃嘉雯（Carmaney）憑藉甜美外型備受關注，其實她去年曾代表香港去日本參加《國際小姐2018》，獲網民大讚高質！而今年的國際小姐香港代表亦終於出爐，現年24歲的張嘉琳（Kaye）將會代表香港出戰！

今屆香港小姐候選佳麗之一黃嘉雯（Carmaney）是去年的國際小姐香港代表。（IG@carmaneysantiago）

張嘉琳（Kaye）將會代表香港參加11月在日本舉行的2019年國際小姐競選。（IG@kaye.c）

Kaye現時是一位模特兒，面圓圓、皮膚白净，笑起來還有兩個酒窩，她憑藉甜美樣貌和175CM的高䠷身形獲得多個品牌的青睞。其實這次不是Kaye第一次參加選美，她曾在2017年的「香港珠寶小姐競選」中奪得亞軍，絕對稱得上大方得體。畢業於香港公開大學幼兒教育及特殊教育系的Kaye，曾表示自己的夢想職業是老師，更曾做過實習幼稚園老師，果然有愛心！

Kaye五官精緻，外形甜美。（IG@kaye.c）

笑起來有酒窩！（IG@kaye.c）

Kaye（左一）曾在2017年的香港珠寶小姐競選中奪得亞軍。（IG@kaye.c）

外在條件非常吸睛的Kaye，經常在IG Post靚相，以日系小清新風格為主。雖然Kaye今年只有24歲，但原來她已經有一位拍拖近10年的男朋友，對方是她的中學師兄，她更曾自爆希望18歲結婚，同另一半組織幸福家庭。兩人經常出外旅行，相當合襯，Kaye更在IG向男友示愛：「每天都有無盡的話題可以聊，見面的時候永遠趣事不斷。謝謝你一直在我身邊照顧我，謝謝讓我遇到那麼好的人。」Sweet到漏！

Kaye有一位拍拖近10年的男朋友，對方是她的中學師兄。（IG@kaye.c）

Kaye同男朋友好Sweet！

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