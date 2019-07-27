【NU'EST香港演唱會】黃旼炫歸隊後首度開騷 　白虎撒嬌滴晒汗

韓國男團NU'EST今晚（27/7）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行「2019 NU'EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」，今次是黃旼炫回歸NU’EST後，首次與Aron、JR、白虎及Ren一同來港開騷，因此一眾L.O.Λ.E（NU'EST）份外熱情，落力揮動應援棒，為完全體歸來的NU'EST和應。

NU'EST今晚舉行香港演唱會。（陳志嵐攝）

演唱會甫開場，NU'EST穿上黑白混搭西裝登場，首先獻唱NU'EST人氣歌曲《HELLO》勾起粉絲回憶，然後連續表演《LOVE PAINT》、《OVERCOME》和最新主打歌曲《BET BET》，特別是演唱《BET BET》時，白虎的高音和旼炫的假音引起全場歡呼尖叫。

之後，NU'EST用廣東話向全場L.O.Λ.E打招呼，他們又大曬苦練多時的廣東話冧粉絲，包括「攬住你」、「你哋係最好」、「我愛你」，其後NU'EST又輪流撒嬌，Aron、JR、旼炫大擺心心甫士，Ren則作擁抱粉絲狀，而白虎撒嬌前，未知是感到尷尬，還是經過一輪勁歌熱舞，白虎汗流不止，然後才用廣東話說「大家我愛你哋，多謝大家」表達對L.O.Λ.E的愛意。