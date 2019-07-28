【多圖】摩納哥王妃被網民盛讚靚過凱特　舉手投足散發出明星風采

英國劍橋公爵夫人凱特向來被外界盛讚她樣貌漂亮又懂得打扮，渾身散發出高貴優雅的皇族氣質，可算是最美的歐洲皇室成員。其實除了凱特，在歐洲還有其他幾位同樣擁有高顏值的皇室成員，當中包括摩納哥王妃Charlene Wittstock，有不少網民甚至認為Charlene比凱特更加美艷迷人和更加有氣質。

摩納哥王妃Charlene Wittstock真係好靚呀。(getty images)

現年41歲的Princess Charlene有「南非美人魚」的美譽，她未嫁入皇室前，是南非著名的國家級運動員，曾代表南非出戰2000年悉尼奧運4x100女子接力賽，當年她已因為樣靚身材正而吸納了大批粉絲。運動員出身的她至今依然keep得好好，除了有皇室成員應有的氣場，她舉手投足之間亦散發出儼如荷里活女星的明星風采，星味十足。她無論是端莊大方優雅的打扮，又或是時尚trendy又fashionable的look都carry得到。日前她陪伴丈夫摩納哥親王Prince Albert II出席第71屆Red Cross Ball Gala ，以一襲翠綠色晚裝上陣，就飄逸得如仙子般吸引。

佢呢身打扮好似仙子呀。(getty images)

點擊下圖逐格睇摩納哥王妃Charlene Wittstock有幾靚：