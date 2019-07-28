【香港電競音樂節】與JW、DJ King同台演出　Gary親民與樂迷撃掌

「香港電競音樂節」本月26日起一連三日假灣仔會展隆重揭幕，上演多個電競賽事和音樂演出，而昨晚（27/7）其中一個重頭戲就是「電音派對」，憑韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》紅遍亞洲的Gary，韓國DJ Spray、香港代表JW和DJ King同台演出，為樂迷和電競粉絲帶來精彩演出。

DJ King為「電音派對」揭開序幕。（香港電競音樂節提供）

Gary過往曾多次到訪香港，最愛吃香港的蛋撻，今次又特別到訪經典電影拍攝場地《變形金剛》拍攝場景海山樓「打卡」。今次是Gary與Spray首次參與香港電競音樂節，所以兩人精挑細選表演歌曲，炒熱現場氣氛，Gary更落台與粉絲撃掌，盡顯親民一面。至於JW則是首次與DJ King合作，兩位一直十分欣賞對方的音樂，非常享受是次表演。問及二人是否有玩電競的習慣，兩人均表示平常會以手機遊戲作減壓放鬆，可見他們均志趣相投。

JW首次與DJ King合作，這個配搭相信樂迷也意想不到。（香港電競音樂節提供）

Gary擔任壓軸嘉賓，又特意走到台下與歌迷互動。（香港電競音樂節提供）

Gary呢兩日仲去咗香港邊度玩？