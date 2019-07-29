8月內地劇三大男神出招　許凱楊洋型爆不及鄧倫頹廢美

內地推出限古令，以往一窩蜂的玄幻穿越武俠劇種，全部消失無蹤，取而代之的是時裝偶像劇，而在7月尾、8月播出的內地劇集，由三大男神鄧倫、許凱、楊洋直接交鋒，嫌無綫劇太過公式，劇情熟口熟面，不妨轉為追看內地偶像劇集。

鄧倫屬於青靚白淨，散發文青氣息。（鄧倫微博圖片）

《加油，你是最棒的》

由鄧倫及馬思純主演，二人分別飾演過氣男星郝澤宇，及胖女孩福子，而每次福子遇上難關，她都會用「加油，你是最棒的」來勉勵自己，福子跟澤宇一次邂逅，澤宇將「最棒」錯聽成「最胖」，自此二人結下不解緣，澤宇事業陷入谷底，福子隨即當上他的經理人，千方百計要令澤宇再次走紅，最後澤宇能否翻身，留待劇迷慢慢追看。

許凱在《延禧攻略》的暖男角色，獲得不少粉絲支持。（許凱微博圖片）

《烈火軍校》

其實是一齣現代花木蘭的故事，中日戰爭時代，善良少女謝襄(白鹿)代兄從軍，進入陸軍講武堂學習，認識了兩位優秀的男同學，一位是許凱飾演的玩世不恭富家子顧燕幀，冷靜沈著的沈君山(李程彬)，在對抗日軍之餘，當然不少得三角戀情。許凱自從《延禧攻略》被讚暖男後，今次型到爆裂的軍人形象，定能帶給粉絲另一番體驗。

楊洋在《全職高手》飾演葉修。（楊洋微博圖片）

《全職高手》

先後有小說版及動畫版的《全職高手》，由楊洋飾演葉修，江疏影飾演陳果，賴雨濛飾演蘇沐燈，故事講述網遊「榮耀」的全職業精通高手葉修，被戰隊老板逼走退役，其後到網吧擔任夜間小網管，在打機時物色一班有潛質的玩家，組成戰隊再次重返職業聯盟，挑戰各隊高手。

高泰宇外形不俗，擁有不少女粉絲。（高泰宇微博圖片）

《唯美貌不可辜負》

故事講述少女蘇葉(辛瑞琪)，擁有一支可以帶她穿越時空的唇膏，而改變過去的她，整個人生愈變愈好，但原來的行徑，卻影響著韓紹(高泰宇)的一生，蘇葉要努力修正過失，而過程中二人更擦出愛火。